販售周杰倫演唱會黃牛票1張1萬 警逮人發現根本是騙局

陳嫌謊稱有周杰倫演唱會門票，並進行販售，警方將其誘出逮人時，發現根本是詐騙（記者陸運鋒翻攝）

2024/10/27 15:17

〔記者陸運鋒／新北報導〕陳姓男子看準周杰倫演唱會門票一票難求，且價格已被哄抬至數萬元，於是找在社群網站找上詢問的民眾，謊稱有販售黃牛票，隨後再向金飾店下訂買黃金，並由被害人匯款，店家驚覺有異向報案，新北中和分局警方昨將陳嫌誘出面交時逮人，今移送偵辦。

中和警分局調查，31歲游姓男子24日到臉書「演唱會門票讓票賣票售票求票」社團，詢問求售購買周杰倫演唱會門票相關問題，29歲陳嫌看見後隨即私訊，謊稱手頭上有周杰倫演唱會門票，雙方談妥以2張2萬元交易後，陳嫌即向新北市新莊區某金飾店訂購4萬元金飾，並要求游男將款項匯入指定帳號，打算進行三方詐騙。

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據查，金飾店收到2萬元匯款後，遲遲收取不到剩下的2萬元，因此查覺有異向中和分局警方報案，警方因此聯繫游男前來說明，才發現他是想買周杰倫演唱會黃牛票，因而落入這場騙局。

據指出，警方昨天下午配合金飾店，將陳嫌誘出打算來場假交易，並前往陳嫌位在新竹市東區住處附近，待陳嫌現身領取金飾時，埋伏警方隨即上前壓制逮人，另在其住處搜出毒品愷他命1.5公克等證物。

警詢時，陳嫌坦承因缺錢花用，才會藉著周杰倫演唱會門票商機，謊稱有門票騙取民眾，警方詢後，將陳嫌依詐欺及毒品罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

警方逮捕陳嫌時，查扣現金及毒品愷他命（記者陸運鋒翻攝）

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