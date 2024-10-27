醉男騎機車搖晃下新莊拒捕 酒駕累犯當場扣車還吃罰單

新莊警方攔查徐姓疑犯，在下新莊市區追逐，通報支援警力才攔停他，發現他是酒駕累犯，除吃上官司，也扣車開罰。（記者吳仁捷翻攝） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2024/10/27 14:40

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市新莊一名男子騎乘機車不斷搖晃、蛇行，警方攔查他還拒捕，一路騎入鬧區，警方通報攔截圍捕，攔停在市區狂飆的徐男，酒測值高達1.16mg/L，警方當場逮捕，另因徐男為酒駕累犯，警方當場扣車，也對攔檢不停犯行開罰。

新莊警分局光華所員警26日晚間巡邏途經龍安路一帶，發現一名男子騎乘重機車搖晃，蛇行、明顯酒駕，員警上前攔停盤查，未料徐男見警，竟騎乘機車沿龍安路、光明路高速逃逸，拒絕盤查，警方通報調度支援警力攔截圍捕，在光明路攔停徐男。

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員警聞到徐男濃厚酒氣，對徐男施以酒精測試，酒測值達1.16mg/L，員警當場宣告權利後依公共危險罪嫌將逮捕，警訊後依公共危險罪移送新北地檢偵辦；警方另查出，徐嫌10年內累犯（第2次）依道路交通管理處罰條例第35條第3項當場製單舉發並移置保管機車；另攔檢不停部分，依道路交通管理處罰條例第60條第1項開罰，最高處以4800元罰鍰。

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