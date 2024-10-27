為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    醉男騎機車搖晃下新莊拒捕 酒駕累犯當場扣車還吃罰單

    新莊警方攔查徐姓疑犯，在下新莊市區追逐，通報支援警力才攔停他，發現他是酒駕累犯，除吃上官司，也扣車開罰。（記者吳仁捷翻攝）<h4>☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆</h4>

    新莊警方攔查徐姓疑犯，在下新莊市區追逐，通報支援警力才攔停他，發現他是酒駕累犯，除吃上官司，也扣車開罰。（記者吳仁捷翻攝）

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    2024/10/27 14:40

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市新莊一名男子騎乘機車不斷搖晃、蛇行，警方攔查他還拒捕，一路騎入鬧區，警方通報攔截圍捕，攔停在市區狂飆的徐男，酒測值高達1.16mg/L，警方當場逮捕，另因徐男為酒駕累犯，警方當場扣車，也對攔檢不停犯行開罰。

    新莊警分局光華所員警26日晚間巡邏途經龍安路一帶，發現一名男子騎乘重機車搖晃，蛇行、明顯酒駕，員警上前攔停盤查，未料徐男見警，竟騎乘機車沿龍安路、光明路高速逃逸，拒絕盤查，警方通報調度支援警力攔截圍捕，在光明路攔停徐男。

    員警聞到徐男濃厚酒氣，對徐男施以酒精測試，酒測值達1.16mg/L，員警當場宣告權利後依公共危險罪嫌將逮捕，警訊後依公共危險罪移送新北地檢偵辦；警方另查出，徐嫌10年內累犯（第2次）依道路交通管理處罰條例第35條第3項當場製單舉發並移置保管機車；另攔檢不停部分，依道路交通管理處罰條例第60條第1項開罰，最高處以4800元罰鍰。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播