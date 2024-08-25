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首頁　>　社會

熊熊大火畫面曝！神明廳竄火苗 台南出租老公寓遭祝融

新營區1處出租舊公寓下午突竄火煙，惡火畫面驚人。（民眾提供）

新營區1處出租舊公寓下午突竄火煙，惡火畫面驚人。（民眾提供）

2024/08/25 20:59

〔記者王涵平／台南報導〕新營區1處出租舊公寓今日下午突竄火煙，屋內堆積大量回收物影響搶救與逃生，幸屋內1家3口迅速獲救，無人受傷。

今日下午4時許，新營區裕民路58巷傳民宅火警，老舊出租公寓3樓後方神明廳竄出火勢，鄰居發現後呼救報案，南市消防局派遣新營等5個消防分隊共12車30人前往，約5分鐘撲滅火勢，3人脫困。

消防人員救災時，住戶門口及屋內囤積大量雜物及資源回收物，阻礙搶救及逃生，所幸搶救及時未引燃雜物擴大燃燒。

消防局指出，雜物如紙類、塑膠、木材等易燃物品，一旦接觸到火源，如電線短路、烹飪不慎或香煙未熄，可能迅速蔓延成大火。

消防局長李明峯表示，該戶為出租住宅，依據南市火災預防自治條例第五條規定，新增公告「出租住宅場所」為經主管機關公告指定之場所，應設置住宅用火災警報器，住宅管理權人若違反規定，經通知限期改善，屆期不改善者，處6000元以上3萬元以下罰鍰。

南市租賃一般住宅場所、租賃學生套房雅房等的租屋市民若發現房東沒有裝設「住宅用火災警報器」可要求房東依法設置，若房東仍不設置，可撥打119向消防局或逕向轄區消防分隊反應，消防局將派員前往稽查。

屋內堆積大量回收物影響搶救與逃生，幸1家3口迅速獲救，無人受傷。（民眾提供）

屋內堆積大量回收物影響搶救與逃生，幸1家3口迅速獲救，無人受傷。（民眾提供）

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