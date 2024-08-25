高雄蓮池潭公廁女子遭猥褻案 惡狼二審逆轉判刑賠錢

高雄林男尾隨女子進入蓮池潭兒童公園之無性別公廁猥褻得逞，遭判刑。（取自GOOGLE地圖）

2024/08/25 18:57

〔記者蔡清華／高雄報導〕去年2月深夜，高雄蓮池潭運動中心附近，一名女子遭惡狼尾隨強行拉進公廁脫衣猥褻，警方隔日逮捕林姓男子，一審法院以罪證不足判林無罪，經檢方上訴高等法院高雄分院，逆轉改判2年徒刑，附帶民事賠償40萬元，可上訴。

判決指出，去年2月1日1時24分許，被害A女獨自步行於蓮池潭水域運動中心，林男尾隨A女進入蓮池潭兒童公園之無性別公廁，趁其如廁之際拉開廁門，A女驚喊「救命」仍被強行環抱並扯下其圍巾、外套、上衣及胸罩，A女一度逃脫，仍被拉進公廁內，再按抓頭部撞擊公廁馬桶，而以強暴方式，對她強制猥褻得逞。

請繼續往下閱讀...

A女隨後向警方報案，隔日下午警方逮捕身穿藍色連帽外套、內著迷彩上衣及深色長褲林男到案，但林稱：「犯嫌不是我，案發時我只是去那邊工作，有經過附近」，由於被害女子事後僅記得嫌犯身著迷彩裝，警方調閱監視器，所拍得的嫌犯上衣穿著為淺色，且無直接證據可認定林男犯案，橋頭地院一審以罪證不足，判林男無罪。

經檢方上訴二審，高等法院高雄分院認為被害女子驚慌之際，實難期待能就全部事發經過、行為人特徵等毫無遺漏地觀察，並完整、清楚表達。但就嫌犯身著迷彩衣物特徵指述明確，合議並就案發地點之監視器，所拍到淺色上衣做影像分析發現，色澤深淺會依光線反光、陰影而失真。

合議庭依被告自承之事實，及監視器畫面擷圖、GOOGLE地圖路線圖、盤查時相關畫面等證據綜合勾稽比對，堪認被告確有尾隨A女，進而強制猥褻犯行無訛，改依強制猥褻罪判林男2年徒刑，民事部份判賠40萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法