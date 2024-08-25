為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

高雄蓮池潭公廁女子遭猥褻案 惡狼二審逆轉判刑賠錢

高雄林男尾隨女子進入蓮池潭兒童公園之無性別公廁猥褻得逞，遭判刑。（取自GOOGLE地圖）

高雄林男尾隨女子進入蓮池潭兒童公園之無性別公廁猥褻得逞，遭判刑。（取自GOOGLE地圖）

2024/08/25 18:57

〔記者蔡清華／高雄報導〕去年2月深夜，高雄蓮池潭運動中心附近，一名女子遭惡狼尾隨強行拉進公廁脫衣猥褻，警方隔日逮捕林姓男子，一審法院以罪證不足判林無罪，經檢方上訴高等法院高雄分院，逆轉改判2年徒刑，附帶民事賠償40萬元，可上訴。

判決指出，去年2月1日1時24分許，被害A女獨自步行於蓮池潭水域運動中心，林男尾隨A女進入蓮池潭兒童公園之無性別公廁，趁其如廁之際拉開廁門，A女驚喊「救命」仍被強行環抱並扯下其圍巾、外套、上衣及胸罩，A女一度逃脫，仍被拉進公廁內，再按抓頭部撞擊公廁馬桶，而以強暴方式，對她強制猥褻得逞。

A女隨後向警方報案，隔日下午警方逮捕身穿藍色連帽外套、內著迷彩上衣及深色長褲林男到案，但林稱：「犯嫌不是我，案發時我只是去那邊工作，有經過附近」，由於被害女子事後僅記得嫌犯身著迷彩裝，警方調閱監視器，所拍得的嫌犯上衣穿著為淺色，且無直接證據可認定林男犯案，橋頭地院一審以罪證不足，判林男無罪。

經檢方上訴二審，高等法院高雄分院認為被害女子驚慌之際，實難期待能就全部事發經過、行為人特徵等毫無遺漏地觀察，並完整、清楚表達。但就嫌犯身著迷彩衣物特徵指述明確，合議並就案發地點之監視器，所拍到淺色上衣做影像分析發現，色澤深淺會依光線反光、陰影而失真。

合議庭依被告自承之事實，及監視器畫面擷圖、GOOGLE地圖路線圖、盤查時相關畫面等證據綜合勾稽比對，堪認被告確有尾隨A女，進而強制猥褻犯行無訛，改依強制猥褻罪判林男2年徒刑，民事部份判賠40萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
強制猥褻女法官、職員被判2年2月 前審判長蔡明宏：堅決上訴
2024/08/21 10:08

強制猥褻女法官、職員被判2年2月 前審判長蔡明宏：堅決上訴
強逼男性友人脫褲 男舔拭對方生殖器被判刑6月
2024/08/16 12:42

強逼男性友人脫褲 男舔拭對方生殖器被判刑6月
impression

甲仙芋筍節8/31巨型裝置偶泥登場迎客
朱學恒涉強制猥褻鍾沛君判刑1年2月 高院8/26首度開庭傳訊
2024/08/14 13:06

朱學恒涉強制猥褻鍾沛君判刑1年2月 高院8/26首度開庭傳訊
公園內猥褻女童獲家屬原諒 老翁仍得吃3年牢飯
2024/08/07 17:25

公園內猥褻女童獲家屬原諒 老翁仍得吃3年牢飯
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播