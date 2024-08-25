失智男端午失蹤成無名屍 新北警DNA比對建功助中秋前返家

警方在樹林區軍人公墓找到無名屍，以DNA比對協助其落葉歸根。（記者徐聖倫翻攝）

2024/08/25 18:11

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市三峽張姓婦人的丈夫失智，今年5月端午前後無故失蹤，警方獲報向張婦的兒子抽取DNA，經過漫長搜尋比對，終在日前有了結果，發現與 一具在樹林軍人公墓找到的無名屍相吻合。張婦聞噩耗雖悲痛萬分，但還是感謝警方，讓丈夫能夠在中秋前夕找到回家的路。

據了解，張婦的丈夫雖失智，但從未無故失蹤，今年5月是第一次，但沒想到也是最後一次。張婦從5月份的焦急，心情轉變到日前的無奈，就在張婦不抱任何希望之際，警方傳來了消息。

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新北市警局鑑識中心在張婦報案當時，即採取了張婦兒子的DNA，利用2019年與法務部法醫研究所合作建置的「DNA整合智慧分析系統」，與「無名屍DNA資料庫」及「收容遊民DNA資料庫」比對，找到了一具DNA相符的無名屍。

警方表示，該無名屍於月前在樹林區軍人公墓內找到，當時他衣著簡單沒有明顯特徵，身上也沒有證件或手機，只能暫以無名屍處理，並將其DNA資料提取後上傳。經過比對，在本月證實就是張婦的丈夫，警方即刻通知張婦，協助該無名屍正名，讓其落葉歸根。張婦與子女們雖悲痛，但對警方積極協助仍充滿感謝，讓丈夫的遺體能夠回家。

新北市警局呼籲，「走失協尋三不七要」，「三不」為發現家人失蹤「不用等」，可立即報案隨時受理，報案地點 「不用跑」可就近派出所報案，全國派出所都可單一窗口受理，另家中若有失蹤多時之家人，可透過DNA科技鑑驗比對，過程完全免費「不用錢」；「七要」是更新照片、愛心手鍊、指紋捺印、愛心布標、GPS定位、鄰里守望相助、警廣廣播協尋。請民眾多加利用，把握黃金時間，讓失蹤者早日找到回家之路。

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