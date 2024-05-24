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基隆港務廢棄宿舍3遺骸查出1具身份 賴阿嬤死後遭棄廢墟49年落葉歸根

基隆港務分公司廢棄宿舍今年3月間，被人發現遭遺棄的3具人體遺骸，基隆警方比對出其中一具遺骸的身份，通知家屬領回安葬。 （記者林嘉東翻攝）

基隆港務分公司廢棄宿舍今年3月間，被人發現遭遺棄的3具人體遺骸，基隆警方比對出其中一具遺骸的身份，通知家屬領回安葬。 （記者林嘉東翻攝）

2024/05/24 17:16

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆港務分公司廢棄宿舍今年3月間，被人發現遭遺棄的3具人體遺骸，警方依現場遺留的破碎字條，比對出其中一具遺骸的身份，為生前住在萬里區的賴姓阿嬤，終讓死後，被遺棄在廢墟長達49年的遺骸有了身份，得以落葉歸根。賴阿嬤的大兒子、孫子今（24）天領回阿嬤的遺骸時，感謝警方鍥而不捨的比對，完成不可能的任務。

基隆港務分公司今年3月26日雇工拆除位於基隆市源遠路上廢棄港務宿舍時，發現3個米袋分別裝著3具人體骨骸，警方依「賴00」的姓名，比對出是生前住在新北市萬里區的賴姓婦人；案經檢察官採集賴阿嬤家屬檢體，送法務部法醫研究所與3具遺骸進行比對DNA親緣關係，確定其中1具遺骸就是賴阿嬤。

警方調查，賴阿嬤是40歲時往生，死亡那年1968年，賴的家人家族依當時習俗，1975年間找來撿骨師撿阿嬤的遺骸入塔，撿骨師卻將遺骸帶走，音訊全無，家屬遍尋不著撿骨師下落，想不到賴阿嬤的遺骸被棄置在基隆港務分公司廢棄宿舍，長達49年之久。

由於還有1張寫有「林家祖先」的破碎字條，是否與剩下2具遺骸有關聯，警三分局將持續比對身份，碇內派出所長胡穎豪呼籲，基隆市、新北市金山、萬里等地區，若有民衆民國50、60年間有同樣遺骸被撿骨師帶走下落不明情事，請聯繫與三分局聯繫，警方會安排採驗檢體，比對親緣關係確認遺骸身分。

基隆港分公司廢棄宿舍3具無主遺骸其中一具比對出身份，賴姓阿嬤的大兒子（左，在電腦桌前）與孫子今天前來領回阿嬤的遺骸安葬。（記者林嘉東翻攝）

基隆港分公司廢棄宿舍3具無主遺骸其中一具比對出身份，賴姓阿嬤的大兒子（左，在電腦桌前）與孫子今天前來領回阿嬤的遺骸安葬。（記者林嘉東翻攝）

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