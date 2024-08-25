台中警私查民眾個資 侵犯隱私下場曝光

台中一名張姓員警，違法查詢4位民眾個人資料，侵犯個人隱私，法院判處1年8月徒刑，緩刑2年，可上訴。（記者陳建志攝）

2024/08/25 17:59

〔記者陳建志／台中報導〕台中市警局清水分局張姓員警，為了探查劉姓、王姓等4位民眾的照片及個人資料，竟登入內政部警政署知識聯網後，虛偽登載為「警勤區查訪」，不當蒐集4人個人資料，經分局內控發現移送法辦，台中地院審理認為張身為警察理應更守法卻侵害民眾隱私，但考量他坦承面對司法，依偽造文書等4罪合併判他1年8月徒刑，緩刑2年，可上訴。

檢警調查指出，張姓員警任職清水分局某派出所時，卻在值勤期間，違法登入警用電腦，查詢劉姓、蔡姓和2名王姓民眾等4人的照片及個人資料，並在登入系統時，虛偽登載為「警勤區查訪」。

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此外，張姓員警還使用「M-POLICE警用載具」，輸入這4位民眾的姓名、出生年月日，藉以查得4人的個人資料、戶籍、駕籍、國民身分證相片影像等個人資料，直到清水分局進行內部稽查時發現，將張男移送法辦。

台中地院法官審理後認為，張員身為警察，相較於一般人民，理更應遵守法律規定，竟非法蒐集被害人的個人資料，侵害個人隱私，但考量其犯後坦承犯行，願意面對司法，依3個偽造文書、1個違反個人資料保護法，合併判處1年8月徒刑，緩刑2年，且在判決確定後，須向公庫支付新台幣20萬元。

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