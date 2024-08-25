為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

台中警私查民眾個資 侵犯隱私下場曝光

台中一名張姓員警，違法查詢4位民眾個人資料，侵犯個人隱私，法院判處1年8月徒刑，緩刑2年，可上訴。（記者陳建志攝）

台中一名張姓員警，違法查詢4位民眾個人資料，侵犯個人隱私，法院判處1年8月徒刑，緩刑2年，可上訴。（記者陳建志攝）

2024/08/25 17:59

〔記者陳建志／台中報導〕台中市警局清水分局張姓員警，為了探查劉姓、王姓等4位民眾的照片及個人資料，竟登入內政部警政署知識聯網後，虛偽登載為「警勤區查訪」，不當蒐集4人個人資料，經分局內控發現移送法辦，台中地院審理認為張身為警察理應更守法卻侵害民眾隱私，但考量他坦承面對司法，依偽造文書等4罪合併判他1年8月徒刑，緩刑2年，可上訴。

檢警調查指出，張姓員警任職清水分局某派出所時，卻在值勤期間，違法登入警用電腦，查詢劉姓、蔡姓和2名王姓民眾等4人的照片及個人資料，並在登入系統時，虛偽登載為「警勤區查訪」。

此外，張姓員警還使用「M-POLICE警用載具」，輸入這4位民眾的姓名、出生年月日，藉以查得4人的個人資料、戶籍、駕籍、國民身分證相片影像等個人資料，直到清水分局進行內部稽查時發現，將張男移送法辦。

台中地院法官審理後認為，張員身為警察，相較於一般人民，理更應遵守法律規定，竟非法蒐集被害人的個人資料，侵害個人隱私，但考量其犯後坦承犯行，願意面對司法，依3個偽造文書、1個違反個人資料保護法，合併判處1年8月徒刑，緩刑2年，且在判決確定後，須向公庫支付新台幣20萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
「小強」掉身上！ 台中賓士車駕駛嚇瘋失控自撞欄杆
2024/08/12 20:34

「小強」掉身上！ 台中賓士車駕駛嚇瘋失控自撞欄杆
係金ㄟ！台中嬤霸氣砸200萬買黃金 阻詐反轉變護鈔
2024/08/18 13:42

係金ㄟ！台中嬤霸氣砸200萬買黃金 阻詐反轉變護鈔
impression

台亞風能舉辦「海派野餐親子遊」深耕在地同樂
好友疑妻外遇想抓姦 台中警幫查行車軌跡11次判刑
2024/08/21 17:02

好友疑妻外遇想抓姦 台中警幫查行車軌跡11次判刑
炸街車零容忍 台中烏日警2小時開出10張罰單
2024/08/15 13:03

炸街車零容忍 台中烏日警2小時開出10張罰單
impression

南台都更天王國城啟動嘉義翻轉首章
徵信社老闆月收15萬查人妻行蹤 勾結台中警察查個資
2024/06/15 17:01

徵信社老闆月收15萬查人妻行蹤 勾結台中警察查個資
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播