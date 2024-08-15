炸街車零容忍 台中烏日警2小時開出10張罰單

烏日分局執行「環警監取締改裝、噪音車聯合稽查勤務」，2個小時就攔查36輛汽機車，開出10張罰單。（記者陳建志翻攝）

2024/08/15 13:03

〔記者陳建志／台中報導〕改裝車噪音惹民怨，烏日警分局聯手台中市政府環保局及台中區監理所，近日晚間在龍井區執行「環警監取締改裝、噪音車聯合稽查勤務」，派出小蜜蜂針對可疑車輛機動攔查檢測，2個小時就攔查36輛汽機車，經檢測有6輛噪音不合格、4輛排氣不合格，都依法開出罰單及限期檢驗改善通知，提醒今年1月至今烏日分局轄區發現疑似噪音車輛上網通報就有1萬743件，居全市各分局第2高，請民眾別心存僥倖任意改裝擾民。

烏日分局表示，為遏止暑假期間炸街車出沒，近日晚間9點到11點在龍井區西屯路與都會南街口旁廣場執行「環警監取締改裝、噪音車聯合稽查勤務」，現場採多組小蜜蜂勤務在附近街道搜巡，針對可疑車輛實施機動攔查，一發現疑似改裝車輛，立即錄影蒐證，並引導至檢測場所實施噪音檢測。

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當晚犁份派出所所長劉浩廷、警員梁秉軒在檢測路段梭巡時，聽聞極大刺耳噪音，隨即發現並攔查到新車價28.5萬的YAMAHA YZF-R3，引導至檢測站實施檢測，檢測結果最大噪音達到95dB（A），遠超噪音審驗值90.0 dB（A），當場開單告發。

烏日分局表示，當晚2個小時就攔查檢驗15部疑似噪音及排氣改裝車輛，其中6輛不合格，將依噪音管制法處罰鍰共計新臺幣2萬1000元；另排氣檢測21部，其中4部不合格，將依據空氣汙染法處罰鍰新臺幣1萬500元，強力取締的舉動讓附近住戶都拍手叫好。

烏日分局表示，從今年1月1日起至8月14日止，烏日轄區發現疑似噪音車輛檢附影像上傳環境部噪音車檢舉網站通報計有1萬743件，為台中市各分局通報件數第2高；執行「環警監取締改裝、噪音車聯合稽查勤務」達7場次，共取締改裝、噪音及空汙車輛共計44部，罰鍰金額達11萬7100元，請民眾別心存僥倖。

烏日分局執行「環警監取締改裝、噪音車聯合稽查勤務」，攔查重機檢測，其中6輛噪音超標當場開罰。（記者陳建志翻攝）

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