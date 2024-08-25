賽車手騎重機、熱褲妹炸街 噪音擾民通報開罰

熱褲妹騎檔車因排氣管聲音過大被攔查。（警方提供）

2024/08/25 11:33

〔記者許國楨／台中報導〕「炸街車」擾人清夢，引發民怨，台中市第五警分局近日執行「靜城專案」，一晚就查獲3輛噪音車，其中有重機騎士參加賽車活動後改裝排氣管未復原，有無照少年騎車雙載，還有一名穿短褲妙齡女騎士騎的檔車排氣管無相關合格標籤、也無防燙蓋，全都被警方依法告發，蒐證後通報台中市環保局檢驗。

「靜城專案」一直都是警方重點工作項目，第五分局近期針對擅自改裝排氣管及製造噪音車輛加強取締、蒐證，並分別通報環保局、監理站召回檢測，經統計，該分局今年迄今已通報1萬3000件疑似噪音車輛，平均每月超過1500件，為全中市通報件數最多分局。

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22日凌晨零時許，五分局文昌派出所員警在文心路巡邏，發現一輛已停產的YAMAHA R6大型重機發出震耳欲聾的聲響，30歲林姓重機騎士被攔查時坦言，近日到麗寶賽車場參加賽車活動，為了比賽改裝排氣管，離開賽道後未立即換回，才會發出如此巨大噪音。

相隔不到半小時，員警又在文心路上攔下一輛發出刺耳噪音的雙載機車。駕駛及後座乘客均年僅17歲，半夜無照騎改裝機車在外遊蕩。

另北屯派出所長林澤聰22日晚間率隊在旱溪西路攔查噪音車輛時，發現20歲傅姓女騎士穿短褲騎著帥氣檔車奔馳在路上，機車排氣聲卻超大，警方攔檢發現改裝過的排氣管沒有環保局噪音檢測合格標籤，也未加裝防燙蓋，當場開罰並錄影蒐證。

五分局指出，噪音車疾駛而過所發出聲響引起民怨，更在深夜時段擾人清夢，此外，非法改裝車體部件不僅違規，還可能影響行車安全，自年初以來該分局已針對無照駕駛舉發388件（其中未成年者134件）、違規改裝車體73件，將持續強力執法，同時勵民眾如發現噪音車輛，可自行蒐證並通報環境部噪音檢舉網站，共同創造宜居都市。

警方發現已停產的YAMAHA R6大重機發出震耳欲聾的聲響攔查。（警方提供）

無照少年騎車雙載被攔查告發。（警方提供）

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