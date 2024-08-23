林明佐涉貪4451萬洩密！中檢轟賣官求榮 求重判「給基層員警應有公道」

台中地檢署起訴並重批林明佐，背棄在第一線努力打拼治安的基層員警，賣官求榮，敗壞官箴，聲明從重量刑，給努力打拼的基層員警應有公道。（資料照）

2024/08/23 19:38

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署偵辦刑事局警政監林明佐，於擔任台中市警局刑事警察大隊長期間，受九州犯罪集團總裁陳政谷，以及有「台灣最美董座」的旗下幹部徐培菁供養貪污案，還查出林與徐女同居，藏匿可疑財產4451萬餘元。中檢痛批林明佐竟與九張集團總裁（老闆）陳政谷稱兄道弟，與犯罪集團成員徐培菁交往同居，身為高階警官，背棄在第一線努力打拼治安的基層員警，賣官求榮，敗壞官箴，莫此為甚，請予從重量刑，以儆效尤，同時給予努力打拼的基層員警應有之公道。

中檢起訴書強調，林明佐於中市刑大隊長任內，把搜索偵查九州集團核心的剛谷公司機密外洩，導致檢警搜索前，犯罪集團成員相繼逃匿與證據滅失（滅證），林明佐竟與九州集團總裁老闆陳政谷稱兄道弟，更與集團成員徐培菁交往同居，身為高階警官，挾其大隊長、警政監之職權，持檢警努力調查的成果交換其個人私利，賣官求榮，敗壞官箴，莫此為甚。

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中檢強調，執法人員與犯罪集團勾結，對國家社會造成嚴重危害，然而林明佐到案後，對於關鍵涉案情節拒絕說明，尤其對於其收得的4451萬餘元來源不明財產，顧左右而言他，始終不願清楚交代，足見其無絲毫悔意，請予從重量刑，以儆效尤，同時給予努力打拼的基層員警應有之公道。

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