為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    林明佐涉貪4451萬洩密！中檢轟賣官求榮 求重判「給基層員警應有公道」

    台中地檢署起訴並重批林明佐，背棄在第一線努力打拼治安的基層員警，賣官求榮，敗壞官箴，聲明從重量刑，給努力打拼的基層員警應有公道。（資料照）

    台中地檢署起訴並重批林明佐，背棄在第一線努力打拼治安的基層員警，賣官求榮，敗壞官箴，聲明從重量刑，給努力打拼的基層員警應有公道。（資料照）

    2024/08/23 19:38

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署偵辦刑事局警政監林明佐，於擔任台中市警局刑事警察大隊長期間，受九州犯罪集團總裁陳政谷，以及有「台灣最美董座」的旗下幹部徐培菁供養貪污案，還查出林與徐女同居，藏匿可疑財產4451萬餘元。中檢痛批林明佐竟與九張集團總裁（老闆）陳政谷稱兄道弟，與犯罪集團成員徐培菁交往同居，身為高階警官，背棄在第一線努力打拼治安的基層員警，賣官求榮，敗壞官箴，莫此為甚，請予從重量刑，以儆效尤，同時給予努力打拼的基層員警應有之公道。

    中檢起訴書強調，林明佐於中市刑大隊長任內，把搜索偵查九州集團核心的剛谷公司機密外洩，導致檢警搜索前，犯罪集團成員相繼逃匿與證據滅失（滅證），林明佐竟與九州集團總裁老闆陳政谷稱兄道弟，更與集團成員徐培菁交往同居，身為高階警官，挾其大隊長、警政監之職權，持檢警努力調查的成果交換其個人私利，賣官求榮，敗壞官箴，莫此為甚。

    中檢強調，執法人員與犯罪集團勾結，對國家社會造成嚴重危害，然而林明佐到案後，對於關鍵涉案情節拒絕說明，尤其對於其收得的4451萬餘元來源不明財產，顧左右而言他，始終不願清楚交代，足見其無絲毫悔意，請予從重量刑，以儆效尤，同時給予努力打拼的基層員警應有之公道。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播