國民黨籍三地門鄉長曾有欽涉貪案 白手套羈押、鄉長等2人交保

國民黨籍三地門鄉長曾有欽涉貪被檢方聲押，屏東地院裁定15萬元交保。（取自三地門鄉公所網站）

2024/08/23 19:15

〔記者李立法、羅欣貞／屏東報導〕國民黨籍屏東三地門鄉長曾有欽、鄉公所韓姓秘書及周姓路燈管理員涉嫌收受工程賄款昨被檢方搜索詢問，檢察官以3人涉貪情節重大，向法院聲押，屏東地院今裁定曾、韓兩人各15萬及10萬元交保，疑擔任白手套的周男，則羈押禁見。

檢方調查，韓男身為鄉公所秘書，卻陸續向友人借牌承包鄉公所工程，從中獲取不法利益，並與鄉長曾有欽涉嫌洩漏鄉公所相關工程標案內容等給特定廠商，由周男擔任白手套，向得標廠商收取賄款數十萬元，韓男並利用職務之便，公器私用，從去年8月至今年6月止，駕駛公務車供作私人用途達30餘次，將油料報公帳核銷。

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屏東地檢署檢察官楊士逸昨天指揮法務部廉政署南部地區調查組兵分多路，搜索曾、韓、周3人住所及辦公處，經詢問後，認為3人涉貪污治罪條例違背職務行為收受賄賂、圖利及背信等罪嫌疑重大，且有逃亡、湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押。

屏東地院今天審理後，認為曾、韓2人無羈押必要，分別裁定15萬元及10萬元交保，周男則羈押禁見；檢方表示，將在收到法院裁定書，研議是否抗告。

66歲的三地門鄉長曾有欽教育界出身，擔任國小校長多年，轉戰政壇成功，交保後手機無法接通；鄉公所人員低調表示，對相關案情不清楚，並指鄉政運作一切正常，同案遭到調查的韓姓秘書已在去年屆齡退休，周姓路燈管理員也已在1年多前離職。

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