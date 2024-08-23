犧牲大！警衝按摩店 急聞「異味衛生紙」破案

警方持票搜索色情按摩店，男客與按摩師都否認性交易，情急之下警員聞了在房間內使用的衛生紙，反問男客什麼味道？男客才不好意思坦承性交易。示意圖。（資料照）

2024/08/23 17:23

〔記者王捷／台南報導〕南警二分局22日持票搜索色情按摩店，當場撞見張姓女按摩師與男客剛完事，起初兩人否認性交易，情急之下，警員拿床旁有「異味」的衛生紙聞了一下，反問男客「什麼味」？讓男客不好意思，坦承有做半套性交易。

警方依據民眾檢舉，調查中西區一間按摩店，該店以刮痧、耳燭及按摩為名，實際進行半套性交易。昨天下午4時許，警方組成專案小組持票搜索，埋伏員警見時機成熟，立即進入店內，當時按摩師與男客剛完事走出來，兩人最初堅稱只進行一般按摩，否認性交易行為。

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警員在現場沒發現異常，房間內也沒有監視器，只是床上有坨剛用過的衛生紙，情急之下警員拿起衛生紙自己先聞了一下，反問男客剛剛衛生紙是擦什麼？上面是什麼味道？男客這才很不好意思，最終承認用1500元進行半套性交易。

警方隨即扣押現場相關證物，包括衛生紙、床巾、現金及監視器錄像，並將包括按摩師、男客、店主在內的所有相關人員依刑法妨害風化罪及社會秩序維護法移送法辦。

警方強調，法令規定要在性交易專區才能進行合法性交易，私自經營性交易場所，影響住戶的居住品質及青少年的身心發展。警方將持續掃蕩轄不法色情活動，維護社會良善秩序。警方同時呼籲民眾，若發現住家周圍有可疑活動，應立即通報警方，共同守護社區安全。

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