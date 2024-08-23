假裝買方匯款詐網路賣家 高雄破獲詐團水房逮4人

高雄警方查獲詐騙水房，逮捕2女、2男為小組的詐團成員。（民眾提供）

2024/08/23 10:25

〔記者許麗娟／高雄報導〕近日常發生網路賣家遭詐騙案件，高雄市警方21日查獲詐騙集團的車手和水房，該詐團涉嫌在網路上假買賣下單，再以匯款錯誤等方式誘騙賣家掉入陷阱詐財，警方前天持搜索票至三民區一處民宅將車手賴女等4人逮捕。

據了解，被逮的賴女（30歲）與潘女（21歲）、陳男（23歲）、陳男（22歲）4人為詐團的小組成員，涉嫌在網路上假買賣進行詐騙，日前有賣家在網路上販售演唱會門票，賴女等人先假裝下單並傳假的匯款截圖，讓賣方誤信對方已匯款，但未收到款等錯誤，經與假客服聯繫，並一步步誤入陷阱提供帳號、密碼等遭詐騙，近日得手4萬多元，警方也正向上追溯詐團的上游。

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三民一分局長明所指出，員警日前接獲情資，指賴女疑似為詐騙集團車手，經組成專案小組暗中追查，於21日持搜索票、拘票，前往賴嫌三民區租屋處埋伏，見賴女與潘女正出門拿取外送餐點，員警立即上前逮捕，並由租屋處承租人潘女帶同前往住處搜索；員警進入發現，屋內還有2名陳男仍在睡夢中，驚醒後遭員警強勢逮捕，現場查獲工作機2支，筆記型電腦1台等犯罪工具，全案將賴女等4人依涉嫌詐欺、洗錢防制法案移函送地檢署偵辦。

警方在詐騙水房查扣犯案用的筆電和手機等證物。（民眾提供）

詐騙集團成員被逮，警方將向上追查詐騙上游。（民眾提供）

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