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    失智翁跌倒顱內出血 知名長照中心判賠

    失智翁在長照中心跌倒受傷，高雄高分院判決家屬獲賠的金額大幅減少。（記者鮑建信攝）

    失智翁在長照中心跌倒受傷，高雄高分院判決家屬獲賠的金額大幅減少。（記者鮑建信攝）

    2024/08/23 06:51

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高市黃姓老翁因輕微失智誤喝農藥受傷，但身體仍活動自如，送到某知名長照中心照顧後跌倒，出現顱內出血等症狀，地院判決該中心賠償56萬元，高等法院高雄分院則改判僅賠2萬9千元。

    據了解，患有輕度躁鬱症黃翁，因輕微失智症誤喝農藥受傷，但身體仍活動自如，經家人於2020年4月間送到高雄市某知名私立長期照顧中心安置後不久，卻被人發現跌倒在廚房後門走道，有顱內出血、骨折等傷勢，甚至無法言語。

    家屬要求該中心賠償醫藥費、看護、精神撫慰金和無法改送收費較低榮民之家的費用共195萬元。

    該長照中心則表示，黃翁躁鬱症病情嚴重，平時用約束帶及將其房門關上，以防其擅自外出發生意外，已盡注意義務防止意外發生的責任。又說，可能是黃翁友人幫忙開門，始導致他外出跌倒，其傷勢並非中心所造成，求償沒有理由。

    橋頭地院判決長照中心賠償56萬元，兩造均不服上訴，高雄高分院認為以黃翁未受傷前的狀況，榮民之家依規定也無法收置，扣除這筆錢後，認為賠償29000元比較合理。

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