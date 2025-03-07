裝失憶？台女控遭日本安檢員「捏奶頭」 27歲嫌犯被捕辯不記得

台灣女網友指控，在北海道新千歲機場，遭日本安檢人員伊藤大介性騷擾，示意圖。（路透）

2025/03/07 16:53

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣一名女網友日前在Threads指控，2月11日在北海道新千歲機場安檢時，遭日本籍安檢人員伊藤大介性騷擾，對方從背後環抱並捏其胸部，甚至低語「謝謝我」。她大聲抗議，現場人員卻無動於衷。由於時間緊迫，她未能當場報警。日本警方2月27日逮捕該男子，但他矢口否認，辯稱「已經不記得了」。

根據《北海道放送》 報導，被害女網友指控在日本新千歲機場遭安檢人員性騷擾，並於2月14日透過台灣外交部駐札幌辦事處向警方報案。北海道警方隨即展開調查，並於2月27日將涉案男子伊藤大介逮捕。

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然而，面對警方詢問，該男子否認犯行，聲稱「不記得有碰觸對方胸部」。警方目前正進一步調查其作案動機，並確認是否涉及其他類似案件。

被害女網友昨（6日）在Threads上表示，所有必要的證詞與口供均已完成，並感謝札幌地檢署的後續跟進、台灣外交部駐札幌辦事處的協助聯絡，以及日本航空（JAL）的支持。她表示，接下來將等待司法機關的裁決，目前已準備返回台灣。

貼文發布後網友們也紛紛鼓勵，「這一路辛苦了，謝謝你的勇敢和不放棄」、「Threads上最勇敢的女生」、「謝謝你把勇氣帶給了更多的人」、「妳真的超棒的！！好勇敢！希望妳接下來都走花路，不要再遇到不開心的事了」、「你好厲害！為了自己，為了以後可能出現的受害者，不厭其煩勇往直前，我很敬佩和需要向你學習」。

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