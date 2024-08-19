桃市交通事故最常發生在清晨4點到6點 高齡者、違規過馬路比例最高

桃園市警局交通大隊依據統計資料分析，發生事故肇事時段以清晨4至6點最多。（記者鄭淑婷翻攝）

2024/08/19 18:50

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕根據交通部統計，桃園市今年截至8月9日，共有104人因交通事故喪生，桃園市警局進一步統計今年迄今，桃園市行人交通事故24小時死亡人數共16人，與同期比較減少5人、減幅23.8%，其中以行人未依規定穿越道路7件最多、車不讓人4件次之，分析發生事故肇事時段以清晨4至6點最多，其中，高齡者8人最多，事故樣態則以違規穿越道路4件比例最高。

桃園市警局交通警察大隊大隊長李維振表示，清晨4至6點肇事集中，主要因為光線不足影響能見度，又因車流較少，駕駛人容易注意力失焦，一旦發現違規行人，多半因視線不佳或來不及剎車，造成嚴重死傷情形；此外，早起外出的高齡者可能因為身體機能下降，更傾向於在方便的地方違規穿越道路或行走於車道，不願走到行人穿越道，另外行人和駕駛人交通安全意識不足，雙方未能遵守交通規則，亦是交通事故的主要原因。

請繼續往下閱讀...

李維振表示，交通事故死亡族群以65歲以上銀髮族所占比率最高，請務必提醒年長者，清晨外出運動時，一定要穿著鮮艷或具有反光功能之衣褲、配件，並作好自我保護動作，讓自己在道路上「亮」起來，且行走應緊靠路邊，不隨意橫越道路、遵守號誌、注意雙向來車及車行動向，另也呼籲駕駛左轉不搶快，要行至路口中心處再轉彎，避免切西瓜，不論行人或汽機車駕駛者，都有注意路況與禮讓其他用路人的責任與義務。

交大表示，持續透過多重管道降低交通事故傷亡人數，截至8月9日取締車不讓人共1萬1451件、行人違規4764件，合計舉發1萬6215件，與同期比較增加3175件、增幅24.3%，經統計行人事故同期比較呈現下降趨勢，未再新增。

桃園市警局交通大隊依據統計資料分析，發生事故肇事時段以清晨4至6點最多。（記者鄭淑婷翻攝）

桃園市警局交通大隊表示，持續透過多重管道降低交通事故傷亡人數，截至8月9日取締車不讓人、行人違規共1萬6215件，與同期比較增加3175件，經統計行人事故同期比較呈現下降趨勢。（交大提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法