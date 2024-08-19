自小客車撞紅綠燈 燈桿倒下車毀人傷

澎南車禍，號誌燈不偏不倚砸向自小客車。（馬公警分局提供）

2024/08/19 16:31

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕真是大水沖倒龍王廟！原本是指揮交通安全的號誌燈，卻被車輛撞倒，直接將自小客車壓毀，駕駛受傷，但意識還算清醒，緊急送醫搶救，初步初步調查駕駛未飲酒，但詳細肇事原因仍有待進一步確定，才能釐清車禍責任及索償號誌燈損失。

馬公警分局調查指出，今（19）日下午1時55分許，縣道201線3.95公里處岔路口（五德段），由溫姓民眾（27歲）駕駛自小客車，沿縣道201線五德往鎖港方向行駛，行至澎南國中後門、五德國小前門紅綠燈，突然自撞南側路外之物（號誌桿），號誌燈不堪巨大衝撞力，應聲而倒，不偏不倚就直接朝自小客車砸落，剛好砸在車頂中心線，若再稍微偏差一點，駕駛後果不堪設想。

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餘悸猶存的溫姓駕駛，經澎湖縣政府消防局澎南分隊救護車，緊急送往醫院搶救，意識仍相當清醒，現場車輛碎片散落一地，令人怵目驚心！根據警方調查，駕駛並無酒精反應，因此非酒醉肇事，但究係疲勞駕駛或是彎度過大？肇事原因有待警方進一步查證，才能釐清車禍原因歸屬。

根據了解，由五德往鎖港方向，在澎南國中後面與五德國小前門間，是一條彎道，視線又被前方建築物阻擋，因此有可能是過彎時，駕駛視線受到阻擾，甚至是躲避突然竄出的小動物，都有可能是肇禍原因，但仍需警方進一步調查確定，只是號誌燈損壞，駕駛還是需要負擔賠償責任。

號誌燈不偏不倚砸向自小客車，差一點直接擊中小客車駕駛。（馬公警分局提供）

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