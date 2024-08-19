曳引車翻車害母死子傷 檢起訴打臉司機無超速、無法煞車

台中市蘇姓男子今年3月駕駛曳引車，翻車將廖女駕駛的休旅車壓成廢鐵，檢察官打臉蘇男沒有超速、超載、無法煞車的說法，依過失致死起訴蘇男。（民眾提供）

2024/08/19 18:36

〔記者陳建志／台中報導〕台中市蘇姓司機今年3月間駕駛曳引車載培養土，行經北屯區東山路時下雨、路面濕滑，蘇男疑因超速、超載向右翻覆，剛好廖姓媽媽載兒子要去補習行駛在外車道，遭蘇車撞擊、擠壓，廖女傷重不治，吳姓兒子則重傷撿回一命。蘇男當時辯稱沒有超速、超載，還說車輛無法煞車，不過檢方調查打臉蘇男，發現當時不僅超載、超速，煞車機件也正常，依過失致死將他起訴。

這起車禍發生在今年3月10日上午9點多，當時蘇姓駕駛（59歲）駕駛曳引車載運培養土，沿新社區東山路往市區方向行駛，行駛至北屯區東山路2段下坡左彎路段時，車子突然失控往右側翻覆，剛好撞擊、壓到行駛在同向外側車道，由廖女（43歲）駕駛，載就讀高中吳姓兒子（19歲）的休旅車。

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廖女的車子瞬間變成廢鐵，兩人也受困車內，經消防人員搶救將2人救出，廖女頭部、胸腔、腹部嚴重出血，經送醫搶救仍在4月1日不治，兒子則是顱骨骨折併顱內出血，經搶救幸運撿回一命。

據了解，當時廖女開車從新社區住處，搭載正在準備警專考試的兒子要到市區補習，吳男體貼母親，原本當天要自己騎機車去補習，但因為一早就下雨，天候不佳，媽媽唯恐天雨路滑摔車，所以才開車載他前往市區，未料途中遇此天外飛來橫禍，造成母死子傷。

肇事的蘇姓司機，當時表示車上載的培養土約30幾公噸，沒有超載問題，開車時速大概40、50公里，速度並不快，過彎時也有踩煞車試圖控制車身及方向，辯稱當時車輛無法煞車，車子就逐漸向右傾斜翻車。

不過台中地檢署檢察官調查，發現蘇男當時車輛已超載，肇事車輛送檢時發現，除右前輪風管轉接頭因外力有新的斷裂痕跡外，其他車體部位並無煞車功能故障的狀況；而且根據車廠曾姓副課長作證，當時車輛會翻覆與駕駛超速、煞車操作不當有關。

而台中市車輛行車事故鑑定委員會鑑定則認定，蘇男雨天超速、超載，行駛至該處下坡左彎路段時，因不明原因失控翻覆撞擊前方車輛，為肇事原因；被害的廖女則無肇責，打臉蘇男沒有超速、超載、無法煞車的說法，檢察官依過失致死起訴蘇男。

台中市蘇姓男子今年3月駕駛曳引車，疑因超速、超載翻覆，壓到廖女駕駛的休旅車，造成廖女死亡、兒子重傷，遭檢察官依過失致死起訴。（民眾提供）

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