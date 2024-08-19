法官認定高虹安僅貪11萬 北檢不服提上訴

台北地檢署不服法官認定高虹安（見圖）僅貪11萬，8月16日提出上訴，另針對助理王郁文部分認為，其始終未坦承犯行，不宜緩刑。（資料照）

2024/08/19 18:21

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高虹安貪污一審判7年4月 已委由律師提出上訴

〔記者陳彩玲／台北報導〕新竹市長高虹安九合一大選期間，涉詐領助理費、加班費，檢方起訴浮報金額約46萬，但法院一審認定，有多數助理申報的加班費非詐領，不法所得僅11萬6514元。對此，台北地檢署不服，8月16日提出上訴，另針對助理王郁文部分認為，其始終未坦承犯行，不宜緩刑。

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台北地院判定，高虹安涉夥同助理向立院浮報佣金及加班費，合計12萬3128元，其中高虹安11萬6514元、陳奐宇506元、黃惠玟5642元、王郁文466元，另有多數申報的加班費約30萬餘元，非屬詐領，且助理繳回供零用金使用屬私人財產處分行為，無不法意圖。

對此，台北地檢署不服提起上訴，檢察官認為，法官忽略立法院、立委、公費助理間的三方關係，「助理依勞基法對立委的加班費請求權」與「立委依立法院組織法對立法院申請加班費補助的請求權」二者並不相同。

台北地檢署表示，「低薪高報」與「虛報加班費」本質上為相同詐術手法，應無差別待遇，且高虹安自始無意給付助理「虛報的加班費」，而向立法院申領，已構成詐術。

此外，台北地檢署認為，被告等人均有虛報加班費的主觀犯意，均認知僅是「代領」、「幫忙領」等情，原審針對此部分認定尚有未當，若未來高院審理時，助理黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷等，坦承該部分客觀事實，仍請求法院宣告緩刑。

台北地檢署說，高虹安量刑、犯罪所得沒收部分，法院量處的刑度7年4月，以及認定的犯罪所得11萬6514元，並未納入虛報多數「加班費」部分，刑度有違罪刑相當，犯罪所得也有漏未沒收；至於王郁文量刑及緩刑部分，自始未坦承犯行，並無悔意，犯後態度與其餘助理顯不相同，不宜宣告緩刑。

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