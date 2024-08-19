為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    男子超市當夜市邊逛邊吃 不爽被店員制止噴辣椒水

    黃男朝店員噴辣椒水。（擷自「黑色豪門企業」）

    黃男朝店員噴辣椒水。（擷自「黑色豪門企業」）

    2024/08/19 16:10

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市黃姓男子昨凌晨到北區一家超市購物，期間邊逛邊吃把超市當夜市，因在非休憩飲食區遭店員制止，未料黃倖倖然離開後心生不滿又折返，隨即持辣椒水朝店員噴灑，警方獲報到場將雙方帶回釐清案情，店員雖不提告，但警方仍依違反社維法究辦黃男。

    台中市第二分局育才派出所昨凌晨2時許獲報，北區進化路上一間超市有客人噴灑辣椒水，隨即派遣員警趕赴現場，初步了解係顧客因不滿店員勸離而以辣椒水攻擊對方，導致顧客與店員發生衝突。

    經查，20歲黃姓男子於凌晨1時許在該超市購物，消費期間多次違反店內規範，在非顧客休憩飲食區飲食，遭在場湯姓男店員發現並請其離開現場，黃男被勸離後疑心生不滿，一小時後再次返回店內消費，湯姓店員又上前關切時，遭黃男突然掏出辣椒水朝臉部噴灑，另名蕭姓男店員見狀立即上前制止並報警。

    二分局指出，員警迅速到場時已無衝突情事，隨即通報119救護車將受傷的湯男送往醫院治療，所幸無大礙，警方隨後將雙方帶回派出所釐清案情，惟雙方都不欲提出告訴，但黃男朝湯男噴灑辣椒水部分，警方仍依違反社維法第87條加暴行於人，陳報裁罰。

    第二分局長周俊銘提醒民眾，在面對消費糾紛時應保持冷靜，理性處理，切勿以暴力方式解決問題，以免觸犯法律並造成他人傷害，民眾如遇到糾紛，應立即向店家管理人員或警方尋求協助，避免衝突升級。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    無照騎士安全帽怒砸員警 辣椒水伺候送法辦
    2024/08/15 20:36

    無照騎士安全帽怒砸員警 辣椒水伺候送法辦
    台東男酒後鬧事赤膊男制止 警噴辣椒水壓制全都「流淚滿面」
    2024/07/14 00:38

    台東男酒後鬧事赤膊男制止 警噴辣椒水壓制全都「流淚滿面」
    impression

    「2024雲林滷肉飯節」香味四溢 正式開吃啦！
    辣椒水攻擊老闆嗆「你攤位不要做了」 基隆男遭判刑3個月
    2024/06/02 17:49

    辣椒水攻擊老闆嗆「你攤位不要做了」 基隆男遭判刑3個月
    挑年邁老闆噴辣椒水強盜雜貨店變裝逃逸 法官：特別可惡
    2024/06/04 13:09

    挑年邁老闆噴辣椒水強盜雜貨店變裝逃逸 法官：特別可惡
    impression

    嘉義市店家改造三年成果 推出二通圈散策地圖
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播