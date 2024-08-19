男子超市當夜市邊逛邊吃 不爽被店員制止噴辣椒水

黃男朝店員噴辣椒水。（擷自「黑色豪門企業」）

2024/08/19 16:10

〔記者許國楨／台中報導〕台中市黃姓男子昨凌晨到北區一家超市購物，期間邊逛邊吃把超市當夜市，因在非休憩飲食區遭店員制止，未料黃倖倖然離開後心生不滿又折返，隨即持辣椒水朝店員噴灑，警方獲報到場將雙方帶回釐清案情，店員雖不提告，但警方仍依違反社維法究辦黃男。

台中市第二分局育才派出所昨凌晨2時許獲報，北區進化路上一間超市有客人噴灑辣椒水，隨即派遣員警趕赴現場，初步了解係顧客因不滿店員勸離而以辣椒水攻擊對方，導致顧客與店員發生衝突。

請繼續往下閱讀...

經查，20歲黃姓男子於凌晨1時許在該超市購物，消費期間多次違反店內規範，在非顧客休憩飲食區飲食，遭在場湯姓男店員發現並請其離開現場，黃男被勸離後疑心生不滿，一小時後再次返回店內消費，湯姓店員又上前關切時，遭黃男突然掏出辣椒水朝臉部噴灑，另名蕭姓男店員見狀立即上前制止並報警。

二分局指出，員警迅速到場時已無衝突情事，隨即通報119救護車將受傷的湯男送往醫院治療，所幸無大礙，警方隨後將雙方帶回派出所釐清案情，惟雙方都不欲提出告訴，但黃男朝湯男噴灑辣椒水部分，警方仍依違反社維法第87條加暴行於人，陳報裁罰。

第二分局長周俊銘提醒民眾，在面對消費糾紛時應保持冷靜，理性處理，切勿以暴力方式解決問題，以免觸犯法律並造成他人傷害，民眾如遇到糾紛，應立即向店家管理人員或警方尋求協助，避免衝突升級。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法