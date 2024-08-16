彰化婦濁水溪床迷途！尋獲竟成泥巴人 驚恐呆坐廢輪胎上

彰化埤頭鄉婦人在濁水溪河床迷路，消防人員晚上7點多在西螺端的河床找到人。（民眾提供）

2024/08/16 21:08

〔記者黃淑莉／雲林報導〕彰化縣埤頭鄉67歲婦人，今（16日）下午3點多到濁水溪河床旁榕樹下乘涼，卻打給友人說她迷路，友人找了2小時無所獲報警，雲林縣消防局西螺分隊前往搜救，又找了2個多小時，晚上7點多在河床一處漂流木堆，發現雙腳滿是泥巴、手握手機的婦人，滿臉驚恐坐在廢輪胎上。

雲林縣消防局接獲婦人的朋友報案，指婦人說要去濁水溪河床的榕樹下乘涼，下午3點多卻打電話說自己迷路，不知道在哪裡，友人擔心發生危險，前往婦人平常乘涼地方找尋，找了2個小時沒發現，打119求救，因在雲彰交界處，電話接到雲林縣消防局。

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消防局獲報派遣西螺分隊消防人員前往搜救，沿著河床找了2個多小時仍無所獲，擔心

她落水，6點多出動橡皮艇備用，擔任雲林義消第三大隊副大隊長的縣議員李明哲得知，也請服務處人員以空拍機協助搜尋，彰化縣消防局溪洲及竹塘分隊也加入搜救行列，沿著河床展開地毯式搜索。

直到晚上7點多在西螺端河床一堆漂流木旁發現婦人，她一臉驚恐、手握著手機坐在廢棄輪胎上，雙腳還沾滿泥巴，隨即將她平安帶上岸送回家。

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