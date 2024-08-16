當場被抓包！到屏東監理站上道安講習 竟開偽造車牌車輛

屏東監理站人員拔除偽造車牌。（屏東監理站提供）

2024/08/16 19:47

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏縣一名駕駛人到監理站上違規道安講習時，竟開著懸掛偽造車牌的汽車前往，結果當場被識破，違規再記上一筆，將被處1萬800元罰鍰。

高雄區監理所屏東監理站近日辦理一般違規道安講習課程時，發現有上課學員駕駛懸掛偽造號牌車輛，違規停放於機車檢驗線出口，經查證車籍系統發現，懸掛號牌有註記被冒用且車主已更換新號牌，研判現場號牌屬偽造，隨即報請屏東縣警察局屏東分局派員到場查處。

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屏東監理站表示，經監理站人員詢問上課學員確認駕駛人時，該名駕駛瞥見警車及員警站立停車處，隨即轉身並徒步從監理站大門口右轉方向離開，留置車輛於現場。因現場無法確認該車輛正確車籍，於是監理站人員協助拔除車牌後，確認號牌屬偽造，偽造號牌2面及車輛，都交由屏東縣警察局屏東分局海豐派出所扣押保管並後續偵辦。

屏東監理站站長羅振瑞今天（16日）表示，號牌型式、顏色及編號皆由交通部定之，為行車之許可憑證，由汽車所有人向公路監理機關申請登記，若不是向公路監理機關申領之號牌，皆屬無效憑證。

使用偽造號牌行駛道路，使用者將依道路交通管理處罰條例第12條處最高罰鍰1萬800元，另製造、販售（平台廣告）、使用者將違反刑法第212條、216條行使、偽造變造特種文書罪論處，民眾切勿以身試法。

屏縣一名駕駛人開懸掛偽造車牌的汽車，到監理站上道安講習，當場被識破。（屏東監理站提供）

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