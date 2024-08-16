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    大馬毒包裹寄石膏模型 「祈禱的手」內藏黑價700萬海洛因

    保三刑大與關務署台北關，日前發現從馬來西亞寄來的包裹中，內藏一座「祈禱的手」石膏模型，檢查底座後竟在模型內搜出夾藏黑市價新台幣700萬元362克的海洛因磚。 （記者鄭景議翻攝）

    保三刑大與關務署台北關，日前發現從馬來西亞寄來的包裹中，內藏一座「祈禱的手」石膏模型，檢查底座後竟在模型內搜出夾藏黑市價新台幣700萬元362克的海洛因磚。 （記者鄭景議翻攝）

    2024/08/16 15:56

    〔記者鄭景議／台北報導〕保三刑大與關務署台北關，日前發現從馬來西亞寄來的包裹內藏一座「祈禱的手」石膏模型，檢查底座後竟在模型內搜出夾藏黑市價格約新台幣700萬元的362克海洛因磚，警方透過跟監車手取貨，循線逮捕29歲的黃姓主嫌等7人，訊後依法送辦。

    警方調查，4月份保三總隊接獲關務署台北關通知，有運毒集團為了躲過Ｘ光機檢查，利用海洛因磚方正外形，偽裝成石膏模型基座，透過國際小型包裹申報通關，警方持續溯源，發現犯嫌除了利用國際包裹運輸毒品外，還陸續自馬來西亞寄出17封國際信件內夾藏超過1公斤的小包粉狀海洛因，寄送至國內郵政專用信箱，企圖分散毒品寄送來台販售，躲避追緝。

    警方立即派員埋伏在郵局，等待取件的車手上門，先是逮捕領取「祈禱的手」的車手，隨後陸續掌握5名上門取件車手的身分，黃姓主嫌發現東窗事發後，不敢再叫人前來領包裹，但警方仍透過車手的手機等資訊，循線鎖定黃嫌等人身分。

    警方於今年4月至7月間，陸續發動3波搜索、拘提行動，在台北市、新北市、桃園市等地逮捕黃姓主嫌及同夥運毒手共7人到案。

    警方在7人住處查扣現金165萬6600元、手機19支、夾鏈袋及電子磅秤等分裝器具，並從黃嫌住處搜出二級毒品大麻12.45公克、安非他命313.2公克等證物，警方訊後依毒品罪嫌將7人移送地檢署偵辦。

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    警方於今年4月至7月間，陸續發動3波搜索、拘提行動，在台北市、新北市、桃園市等地逮捕黃姓主嫌及同夥運毒手共7人到案。（記者鄭景議翻攝）

    警方於今年4月至7月間，陸續發動3波搜索、拘提行動，在台北市、新北市、桃園市等地逮捕黃姓主嫌及同夥運毒手共7人到案。（記者鄭景議翻攝）

    警方在7人住處查扣現金165萬6600元、手機19支、夾鏈袋及電子磅秤等分裝器具。（記者鄭景議翻攝）

    警方在7人住處查扣現金165萬6600元、手機19支、夾鏈袋及電子磅秤等分裝器具。（記者鄭景議翻攝）

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