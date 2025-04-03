中國展開新一波「綠恐謀獨」訊息戰 貼賴「希特勒」標籤恐嚇武統台灣

賴清德總統3月13日召開國安會議，宣布五大國安威脅及十七項因應策略，廣受關注。（資料照）

2025/04/03 11:02

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德3月13日召開國安高層會議，針對台灣當前面對的5大國安及統戰威脅，提出17項因應策略，國安單位發現，自此中國訊息戰展開新一波「綠恐謀獨」操作，同樣聚焦疑美、疑賴、失敗論3主軸，聲稱美國會賣掉台灣、壓制台灣，賴清德是希特勒、執政黨是納粹、台灣要戒嚴，對台貼「挑釁者」標籤，進而「武統」、台軍無力抵抗，以戰爭恐懼恐嚇台灣社會。

國安高層指出，過去幾年許多友盟國家與我談到安全合作時都會提醒我們要進一步嚴格管理中國的間諜滲透行為，特別是過去有國安案件被輕判，就有友盟國家表達「好像你們酒駕判得比叛國還重，很不可思議」，因此賴總統推出17項對策，相關國安法制的強化就是為了確保現狀不受改變，排除後續兩岸交流的滲透、統戰成分。

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國安單位發現，中國訊息戰近期仍聚焦「疑美論、疑賴論、失敗論」3主軸重複操作，3月13日之後中方啟動新一波標籤，人民日報特別出了一篇「綠恐謀獨」。疑美論持續操作台灣是棄子，放在美國政府和新政策，以台積電擴大投資美國操作美國會賣掉台灣，甚至後續可能有川習會，美國總統川普會為了中國國家主席習近平壓制台灣云云。

國安高層說，「疑賴論」也進入新的階段，中方協力訊息聲稱賴清德是希特勒、執政黨是納粹、台灣要戒嚴，把台灣貼上區域國際情勢「挑釁者」標籤，並稱因為台灣挑釁導致中國武統，台軍無力抵抗，以戰爭恐懼威脅台灣社會，操作「失敗論」。

國安高層分析，在地協力訊息把賴總統的強化國安法制說成「準戰爭狀態」，把當中恢復對現役軍人涉及洩密叛國行為的軍法審判，說成「戒嚴」，乍聽合理，但靜心一想都能透過常識破解，加拿大、美國、英國平時也有軍事審判，難道他們有戒嚴嗎？不過，認知戰就是拿錯的東西講一千遍、一萬遍，在你懶得辯駁時產生效果，「民主國家挑釁極權國家」的邏輯很奇怪，但80年前的歐洲也曾有人主張不要挑戰希特勒、捷克割讓土地就能維持和平，卻不到3個月就全面爆發歐戰。

國安單位指出，目前認知戰是由中國的網信辦、中國公安部所屬網軍執行，中方同時大量發動中國學者，部分台灣協力媒體也會直接詢問中國學者，由他們的角度評論台灣政府，讓中方所謂「賴17條」是戒嚴、為了大罷免等論述進入我國的訊息流路，「今日烏克蘭、明日台灣」這類在台灣流通的敘事，在所有中國官宣、官媒、相關人士談話等前一手也都看得到，而「希特勒說、納粹說」也是俄羅斯對烏克蘭的慣用手法，「中國就是普丁講過的話都要抄一次」。

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