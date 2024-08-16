調查局發布站副主任及祕書等43人職務調動

法務部調查局。（資料照）（記者王定傳攝）

2024/08/16 15:43

〔記者王定傳／台北報導〕法務部調查局今公布調查各處站副主任及祕書43人職務異動名單，其中，台北市調查處士林調查站士林組調查專員兼組長柯慶昌，與檢方配合偵破「律師鄭鴻威勾結詐團洩密案」，調派台北市調查處士林調查站副主任；新北市調查處機動工作站科技偵查組調查專員兼組長陳瑩璇，偵辦「88會館」負責人郭哲敏涉洗錢案，並帶隊前往機場押解郭哲敏，另偵破多起詐團勾結銀行行員案，調派新北處機動工作站副主任。

以下為43人職務異動名單：

一、台北市調查處士林調查站士林組調查專員兼組長柯慶昌調派台北市調查處士林調查站副主任。

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二、台北市調查處外事調查站歐美組調查專員兼組長李國棟調派台北市調查處外事調查站副主任。

三、台北市調查處機動工作站肅防二組調查專員兼組長房新祐調派台北市調查處機動工作站副主任。

四、宜蘭縣調查站祕書歐陽芸蓁調派新北市調查處板橋調查站副主任。

五、新北市調查處雙和調查站雙和組調查專員兼組長林志峰調派新北市調查處重新調查站副主任。

六、國內安全調查處調查專員張淳美調派新北市調查處新店調查站副主任。

七、新北市調查處機動工作站科技偵查組調查專員兼組長陳瑩璇調派新北市調查處機動工作站副主任。

八、航業調查處基隆調查站港關組調查專員兼組長林青瑾調派新北市調查處機動工作站副主任。

九、彰化縣調查站祕書張維哲調派桃園市調查處中壢調查站副主任。

十、桃園市調查處機場調查站航運組調查專員兼組長吳原智調派桃園市調查處機場調查站副主任。

十一、苗栗縣調查站祕書戴靖惠調派台中市調查處豐原調查站副主任。

十二、雲林縣調查站祕書王嘉煥調派台中市調查處豐原調查站副主任。

十三、花蓮縣調查站祕書林家慶調派台南市調查處府城調查站副主任。

十四、台南市調查處調查專員王重能調派台南市調查處新營調查站副主任。

十五、屏東縣調查站祕書郭力瑋調派高雄市調查處苓雅調查站副主任。

十六、高雄市調查處機動工作站肅防組調查專員兼組長蔡佩伶調派高雄市調查處機動工作站副主任。

十七、基隆市調查站祕書陳孟宜調派基隆市調查站副主任。

十八、國際事務處調查專員鍾志清調派宜蘭縣調查站副主任。

十九、新竹市調查站祕書林麗蘋調派新竹市調查站副主任。

二十、新竹縣調查站祕書黃鈺程調派新竹縣調查站副主任。

二十一、嘉義市調查站祕書陳昱全調派嘉義市調查站副主任。

二十二、國家安全維護處調查專員江振邦調派花蓮縣調查站副主任。

二十三、資安工作站祕書易繼湘調派澎湖縣調查站副主任。

二十四、北部地區機動工作站肅防二組調查專員兼組長張元寶調派北部地區機動工作站副主任。

二十五、中部地區機動工作站祕書陳恩倩調派中部地區機動工作站副主任。

二十六、南部地區機動工作站祕書鄭敦仁調派南部地區機動工作站副主任。

二十七、國家安全維護工作站祕書陳詩茹調派國家安全維護工作站副主任。

二十八、資安工作站資安二組調查專員兼組長林惠賢調派資安工作站副主任。

二十九、人事室調查專員劉美君調派法務部辦事副主任。

三十、基隆市調查站肅防組調查專員兼組長楊涵青調派基隆市調查站祕書。

三十一、宜蘭縣調查站溪南組調查專員兼組長林佩瑩調派宜蘭縣調查站祕書。

三十二、新竹市調查站國安組調查專員兼組長阮子珊調派新竹市調查站祕書。

三十三、新竹縣調查站溪北組調查專員兼組長黎士華調派新竹縣調查站祕書。

三十四、台中市調查處臺中調查站市區組調查專員兼組長陳蔚尚調派苗栗縣調查站祕書。

三十五、彰化縣調查站肅防一組調查專員兼組長顏裕哲調派彰化縣調查站祕書。

三十六、南投縣調查站濁水溪組調查專員兼組長陳彥君調派雲林縣調查站祕書。

三十七、經濟犯罪防制處調查專員許慧卿調派嘉義市調查站祕書。

三十八、屏東縣調查站屏北組調查專員兼組長利易修調派屏東縣調查站祕書。

三十九、幹部訓練所調查專員陳正彬調派花蓮縣調查站祕書。

四十、中部地區機動工作站肅防三組調查專員兼組長莊明泰調派中部地區機動工作站祕書。

四十一、高雄市調查處機動工作站緝毒組調查專員兼組長謝憲坤調派南部地區機動工作站祕書。

四十二、國家安全維護工作站國安一組調查專員兼組長何銘津調派國家安全維護工作站祕書。

四十三、廉政處調查專員王嘉璘調派資安工作站祕書。

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