中國快艇越界金門翻覆2死案偵結 我方巡防艇艇長、駕駛不起訴

中國快艇2月14日越界金門海域翻覆釀2死案件檢方偵查終結，當時駕駛我方巡防艇的黃姓艇長、蔡姓駕駛因涉過失致死罪遭移送，偵查後均為不起訴處分。圖為翻覆快艇。（資料照）

2024/08/16 10:58

〔記者吳正庭／金門報導〕中國快艇2月14日越界金門海域翻覆釀2死案件檢方偵查終結，金門地檢署今天說，在接獲海洋委員會海巡署艦隊分署第9海巡隊報驗前即主動分案偵辦，依相關證據，對於當時駕駛我方巡防艇的黃姓艇長、蔡姓駕駛因涉過失致死罪遭移送，偵查後均為不起訴處分。

檢方說，此案發生於今年2月14日下午1點多，地點在金門東南方北碇島附近海域，金門海巡隊接獲通報發現有1艘中國籍快艇，自中國地區水域駛入我國依據台灣地區與大陸地區人民關係條例劃設的「禁止水域」。

請繼續往下閱讀...

海巡隊巡防艇即命令中國籍快艇停船受檢，但快艇卻加速逃逸，於逃逸過程中尚未出「禁止水域」即翻覆，快艇上4名中籍男子經海巡隊救起送醫，其中于姓、來姓2名男子不幸死亡。

檢方為求慎重，檢察官除會同法醫及死者的家屬相驗兩具遺體，在高度保密下，7月12日悄悄跨海送往台灣大學醫學院附設醫院進行電腦斷層掃瞄鑑定，確認兩名死者都是生前落水後溺水死亡；檢方說，兩名死者家屬對認定死因為「溺死」均無意見。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法