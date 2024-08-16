中國製假車牌入侵台灣！害無辜車主被罰 中警抓到台灣賣家

警方查扣的中國製假車牌，外觀與台灣真正車牌幾乎一樣。（警方提供）

2024/08/16 10:16

〔記者張瑞楨／台中報導〕許姓車主月前向中市警局刑事警察大隊報案，指自己轎車車牌被冒用，無辜收到3000元超速罰單，ETC還被多扣200多元，警方先抓到喜歡開快車、買假車牌懸掛的吳姓年輕人，再往上溯源，抓到賣假車牌的陳姓賣家，這些假車牌都是「台灣接單、中國製造」，再運至台灣後，由台灣賣家透過超商貨到付款交易，陳男的毛利高達5成，每組假車牌賺4000元至6000元，警方依偽造特種文書罪擴大偵辦中。

吳姓年輕人是想超速開快車，不想被罰而買假車牌懸掛，警方更擔心的是，買假車牌用於犯罪，製造警察辦案的斷點，南部數件刑案，都已發現此現象，中市警局已於本月1日起，執行1個月「淨牌專案」勤務，加強查緝假車牌。

請繼續往下閱讀...

中市警局刑警大隊偵六隊接獲許姓車主報案，指自己汽車是黑色TOYOTA轎車，他收到同號碼車牌，卻是白色馬自達廠牌汽車，於高速公路超速的違規罰單，處罰3000元罰鍰，另外，他又發現ETC被無端扣繳200多元的過路費，氣得向偵六隊報案。

警方先抓到吳姓年輕人，他宣稱喜歡開快車，之前收到一大堆罰單，遂上網買一組假車牌懸掛，但他沒有特意選號碼，而是隨機購買，不是刻意要栽贓給許姓被害人，警方依行使偽造特有文書罪移送法辦，並往上溯源追查賣家。

偵六隊於本月9日北上，於新北市查獲經營網路生意的31歲陳姓賣家，他原本從事汽車百貨用品販售，警方於臥室、轎車內，以及攔截他透過超商取貨付款的假車牌共計26面，陳男坦承自己在台灣的社群網站打廣告，再向中國下訂單，中國廠商把假車牌寄到台灣，由他統一收貨後，透過超商的貨到付款賣給買家。

陳男坦承說，售價是成本價的一倍，其中，「客製化」可以挑選號碼，例如「123-88888」，每一組兩面進貨價格6000元，他以1萬2000元售出，號碼隨機的假車牌，進貨價格每組4000元，賣價是每組8000元，利潤是5成，全案依偽造特種文書罪移送台中地檢署，檢方諭知2萬元交保，警方還在清查買家身分與用途。

陳男（圖右上）從臥房枕頭下，取出中國製的假車牌。（警方提供）

警方搜索賣家陳男的轎車，追查中國製假車牌。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法