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改裝車噪音引眾怒 台中「結膜炎男」拒酒測挨罰38萬又扣車

謝男宣稱沒酒駕，是自己罹患結膜炎，眼睛才會紅腫。（警方提供）

謝男宣稱沒酒駕，是自己罹患結膜炎，眼睛才會紅腫。（警方提供）

2024/08/16 09:49

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市謝姓男子把機車改裝排氣管，屢被居民檢舉噪音擾人，警方鎖定他攔檢，見他面色潮紅散發酒氣，懷疑他酒駕，謝男卻說自己罹患「結膜炎」而眼睛通紅，警方不採信，謝男選擇拒測，因已是二度酒駕拒測，員警開罰38萬4000元的拒測與無照駕駛罰單，機車移置保管，車牌吊扣2年，改裝排氣管噪音超標部分，一併通報環保局處置。

台中市北區中清路附近居民，近期常舉發一輛機車發出龐大噪音擾人，中市警局第二分局立人派出所所長何永州與警員洪瑞麟，本月10日於北區中清路及北平路口，鎖定這輛多次被居民通報噪音的重機車攔檢，騎士是45歲謝男，他被攔停後眼神游移，藉著抽菸壓抑緊張情緒，並不斷質疑員警為何無故攔查，員警指謝男機車排氣管噪音過大，是加強取締的噪音車目標。

雙方且員警發現謝男面色潮紅，渾身散發酒氣，懷疑有酒後駕車情事，謝男聲稱自己患有結膜炎，眼睛才會看起來紅紅的，並無飲酒情事，警方仍堅持要酒測，他不斷使出拖延戰術，試圖規避酒測，最後選擇拒測。

警方發現，謝男已是二度酒駕拒測，駕駛執照已被吊扣，員警當場開罰36萬，以及無照駕駛2萬4000元罰單，該機車移置保管，須繳清罰鍰才能領回，車牌吊扣期間的2年內無法騎乘，另外，改裝排氣管噪音超標部分，員警一併通報環保局，之後謝男還得面臨環保局檢驗裁罰，慘痛的代價，讓謝男直呼倒楣，頻呼「早知道就不改裝排氣管了！」

第二分局分局長周俊銘呼籲民眾，勿任意改裝車輛或製造噪音，依「噪音管制法」與「道路交通管理處罰條例」，不符合噪音管制標準者，可處1800元至3600元罰鍰，並通知限期改善，任意變更車輛排氣管、消音器，可處900至1800元罰鍰，警方針對噪音車會加強取締。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

員警對謝男開出38萬4000元的罰單，改裝排氣管噪音超標部分，一併通報環保局處置。 （警方提供）

員警對謝男開出38萬4000元的罰單，改裝排氣管噪音超標部分，一併通報環保局處置。 （警方提供）

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