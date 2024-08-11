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    男子跨越分隔島仆街險成輪下魂 南市警：行人違規可罰款

    男子跨越南市中西區民生路分隔島時自己絆倒仆街，險象環生。（圖：取自WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

    男子跨越南市中西區民生路分隔島時自己絆倒仆街，險象環生。（圖：取自WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

    2024/08/11 14:10

    〔記者王俊忠／台南報導〕有網友在網路社群PO文指駕車行經台南市中西區民生路2段，遇到有行人違規跨越道路分隔島，行人卻跌倒仆街，差點成了輪下亡魂。網友說，幸好開車在遠處已注意到這位男行人，準備閃避、避免憾事發生。南市警二分局表示，男子未依規定行走行人穿越道，違反道路交通管理處罰條例第78條，可處500元台幣罰鍰。

    南市警二分局海安派出所所長陳柏文依據網友所PO影片指出，此案況應發生在南市中西區民生路2段馬路上，疑因男子未依規定行走行人穿越道，違規擅自闖越車道，違反道路交通管理處罰條例第78條，可罰500元台幣。

    有網友說，從這段男子闖越馬路中央分隔島的影片可以看出，分隔島與路面有高低落差，如行人跨越、一不小心，可能絆倒自己，跌進車道上，萬一恰有車輛快速通過，行人倒楣的話可能遭到輾壓、甚至是無辜送命，行人不闖越馬路分隔島也是規範行人遵守交通的帝王條款。

    二分局警方表示，2024年迄今，二分局轄區已取締85件行人違規部分，同時提醒行人應依規定行走馬路上的行人穿越道，切勿擅自闖越車道，並注意周遭人車狀況安全通行，以免發生危險。

    男子跨越南市中西區民生路分隔島時自己絆倒仆街，險象環生。（圖：取自WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

    男子跨越南市中西區民生路分隔島時自己絆倒仆街，險象環生。（圖：取自WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

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