台中「5大示範路口」肇事率降49％ 即起再增8處執法

台中市警局即日起再增設5處示範路口、3處示範路段執法。（警方提供）

2024/07/10 10:23

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局4月起執行「113年加強交通安全實施計畫」，針對全市高肇事路口先選擇5處作為示範路口，強化事故防制作為，第一階段連續3個月以來事故率共降低49.37%，交通大隊今天表示，由於成效顯處，今年7月至9月將再增設5處示範路口、3處示範路段，持續追蹤高肇路口事故狀況，滾動檢討分析落實執法。

台中市警局交通大隊指出，今年4月至6月共實施5處示範路口，分別為「中區台灣大道與三民路口」、「南屯區五權西路與環中路口」、「北屯區文心路與崇德路口」、「西屯區台灣大道與文心路口」及「大里區國光路與環中東路口」，透過繪製碰撞構圖，分析出多數肇事原因是闖紅燈、不依號誌指示行駛、車不讓人、行人違規及路口違停等。

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警方同時邀集路權單位會勘，檢視道路及工程缺失，研擬有效改善措施，包括標線補、增繪，以提升用路辨識度；指示或警告標誌增設，提升用路人提前做好應變措施；號誌時制變更，避免不當時制設計導致車禍發生；路口增設交通桿，減少違規轉彎行為發生。

經統計這三個月來，該5處示範路口事故皆有下降，總計共發生40件交通事故，較去年同期減少39件（共下降49.37%），其中以「大里區國光路與環中東路口」減少8件，降幅程度達72.73%最多，「北屯區文心路與崇德路口」減少10件，降幅程度為55.56%次之，易肇事路口第一名「台灣大道與文心路口」也降低45%肇事率。

交大表示，依期程規劃，7月至9月再增加5處示範路口加強事故防制作為力道，分別為「北區崇德路與三民路口」、「南區國光路與忠明南路口」、「潭子區中山路與環中路口」、「沙鹿區中清路與中航路口」及「太平區中山路與環中東路口」，並再新增3處示範路段。

包括「豐原區中正路—大豐路五段至成功路」、「烏日區新興路—五光路至光日路」、「外埔區甲后路—三環路至民生路」，目標以降低行人事故為目的，編排以維持行人交通安全之勤務為主，強化取締併排停車、路口十公尺內違規停車等行為，落實清除道路障礙，改善行人通行環境。

台中市警局即日起再增設5處示範路口、3處示範路段執法。（警方提供）

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