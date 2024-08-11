停車場BMW轎車直冒煙 竟是代駕留酒醉男睡車上險釀災

台南市安南區一處大樓地下停車場驚傳BMW轎車不斷冒煙，消防人員趕抵發現疑是引擎持續發動過熱導致。（圖：民眾提供） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2024/08/11 11:15

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市安南區北安路2段1處集合住宅大樓地下停車場，今日上午驚傳有汽車冒煙失火，警、消人員趕到時赫見是1輛轎車引擎過熱冒煙，車內有1名男子、意識清醒。警、消人員了解得知汽車會過熱冒煙，竟然有段有些烏龍、令人發噱的內情。

據了解，這處住宅大樓的地下停車場因汽車冒煙觸動警鈴，大樓住戶與管理人員分別向消防局119報案，消防局派出第六大隊與安南、和緯等多個分隊14車、30多名警、義消人員前往。

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消防人員發現是1輛未熄火的白色BMW轎車冒煙，並且看到車內有1名男子，消防人員呼喊男子打開車門並將車子熄火，冒煙情況逐漸消失，未波及到其他車輛與大樓公共設施。檢視車子前引擎室疑是引擎過熱冒煙。

警、消人員詢問車內的20餘歲連姓男子，得知連男昨晚喝酒後請1名代駕者幫忙把車子開回家，代駕把BMW轎車開到該大樓地下停車場後，見連男呼呼大睡，且呼叫也叫不醒，代駕未把車子熄火、關上門窗後，讓連男獨自在持續發動的車子裡面睡覺。

直到上午8點許，引擎一直發動的這輛BMW轎車，引擎疑過熱冒出陣陣煙霧，嚇得住戶與管理員以為汽車冒煙失火，趕緊報案。所幸警、消人員及時趕抵處置，未讓這件汽車冒煙意外釀出更大災禍。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

台南市安南區一處大樓地下停車場驚傳BMW轎車不斷冒煙，消防人員趕抵發現疑是引擎持續發動過熱導致。（圖：民眾提供） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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