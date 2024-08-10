半夜吵死人！台中醉女躺路中央罵髒話 一見警察秒變乖

台中市李姓女子疑似酒醉半夜在中清路一段大吵大鬧，員警（圖左）獲報抵達，原本躺路中央罵髒話的李女（圖右）瞬間恢復正常。（警方提供）

2024/08/10 11:29

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市37歲李姓女子今天（10日）凌晨2時許疑似醉酒胡鬧，先跑到路中央倒臥，辱罵三字經髒話，還大嗆路人「來撞我」，之後又跑到檳榔攤摔東西咆哮，不過，員警一到，她立刻恢復正常，還反控檳榔攤老闆說她胡鬧是亂講話、騙警察；警方認為沒有強行管束必要，只依道路交通管理處罰條例開罰500元。

台中市警局第二分局立人派出所今天凌晨2時許獲報，指稱一名女子在中清路一段路中央大聲吼叫，嚴重影響安寧，不過，員警火速到場，這名女子突然變得正常，情緒恢復平穩且無脫序行為，靜靜坐在檳榔攤前騎樓。

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警方調查，37歲李姓婦人疑因心情不佳，在檳榔攤獨自飲酒後，突然瘋狂向友人咆哮，並走向「檳榔攤」前的中清路，大吼大叫辱罵三字經，之後又折返檳榔攤摔東西。

不過，警方馳抵時，李女立刻恢復平靜，警方認為尚未達管束的要件，僅依道路交通管理處罰條例第78條第1項第4款，「於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通」予以舉發，處罰500元，並告誡李女返回住處休息。

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