彰化女Po鄰居大叔穿內褲澆花照 慘被公審提告下場曝

吳男裸露上半身，穿內褲在屋外閒晃，引發鄰居不舒服。（翻攝自臉書「爆料公社二社」）

2024/08/09 20:50

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣和美鎮許女見隔壁大叔經常裸露上半身、穿內褲在庭院澆花，覺得不舒服，她將大叔的「不雅照」PO網，慘遭網友公審「妳才是戀態」。大叔獲得網友支持，以加重誹謗罪對許女提告，不過經法院審理，法官判許女無罪。

許女去年11月間在臉書社團「和美幫幫」PO文再被爆料公社二社轉載，其文為「純樸的和美小鎮，鄰居喜愛穿內褲，出來外面晃來晃去 傻眼」，接著又PO「既然喜歡露，不顧左鄰右舍感受，那就讓大家看」，留言附上吳男穿內褲的照片。許女PO文引發網友炮轟，網友紛紛回應，「礙到你了嗎」、「我住純樸的新北市，也有鄰居大叔穿內褲搭電梯啊！」、「阿姨妳是不是沒有看到大鵰不開心？」、「如果是穿到妳的內褲再來爆料好嗎」更有網友指許女「喜愛偷窺大叔，你也蠻變態的啊，為什麼要偷拍人家」，「大媽妳好變態哦，是不是喜歡大叔」。

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該名大叔姓吳，吳男見網友一面倒支持他，便對許女提出誹謗告訴。許女被檢方依妨害名譽罪提起公訴。

該案進入法庭審理時，許女說，她是陳述事實，吳男長期穿內褲在公眾場合活動，讓經過的女性和小孩都感到不舒服，她並無誹謗之故意。

法官說，吳男覺得穿男性四角褲於住宅外澆水，這是他的正常活動，雖然衣著較為輕便，並無任何不當。既然無不當，被告拍照PO文就無眨損名譽之情事。而網路社團成員也都認為「並無不正常」，可見一般人都認為原告的穿著屬於正常穿著，因此沒有影響提告人的名譽。

法官指出，許女自己主觀認為吳男輕便的穿著即屬裸露、不正常，這是屬於個人的主觀評價之表現，而此主觀評價，不會影響吳男的名譽，此與誹謗的構成要件不同。至於吳男無端遭他人張貼輕便衣著照於網路並遭許女批評，告訴人會感到氣憤不滿，係人之常情，然妨害名譽是保障人的名譽，非保障人的情緒，縱使被告行為有所不當，也難以用刑法誹謗罪相繩。

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