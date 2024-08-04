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南投新增科技執法「開單王」出爐！ 埔里、草屯竟後段班

南投7月新增5處科技執法路口，其中以名間彰南路432件居冠。（記者劉濱銓攝）

南投7月新增5處科技執法路口，其中以名間彰南路432件居冠。（記者劉濱銓攝）

2024/08/04 17:22

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣警察局7月起在草屯、埔里、名間、竹山、集集等地，新增5處科技執法路口，取締1個月開單竟以名間鄉432件最多，反而人口較多、市區繁忙的埔里、草屯鎮，僅分別取締11、48件居後段班，讓人相當意外。

南投警方表示，名間科技執法路段靠近前往松柏嶺受天宮的路口，該路段也是通往竹山紫南宮，以及集集、水里、日月潭、信義、玉山園區等景點要道，再加上鄰近國道3號名間交流道，外地旅遊車潮相當大，以致車輛到了路口，容易出現不依標誌、標線行駛的違規情況，取締件數才會最多。

埔里、草屯的取締路段則都在市區路口，雖當地人潮多，但車流量相對位在旅遊軸線上的名間路段少，另因居民也都知道科技執法路段，取締件數才會出現埔里11件「吊車尾」，以及草屯48件位居第4名的後段班結果。

警方說，7月新增5處科技執法路口，分別取締名間彰南路432件、集集台16線集鹿路口215件、竹山大明路169件、草屯太平路二段48件，以及埔里中正路11件，總計875件，其中有超過570件是未依標誌、標線、號誌行駛，佔違規總數3分之2，提醒用路人行車務必留意。

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