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桃市1至6月行人交通事故降17％ 年底前再啟用29處科技執法

桃園市警局交通大隊統計，桃園市今年1至6月行人交通事故死傷人數，同期比較減少199人、減幅17.0%，減少率為六都第一。（警方提供）

桃園市警局交通大隊統計，桃園市今年1至6月行人交通事故死傷人數，同期比較減少199人、減幅17.0%，減少率為六都第一。（警方提供）

2024/08/04 12:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕交通部統計今年1至5月全國發生交通事故死傷人數21萬5317人，同期比較減少1萬2064、減幅5.3%，行人交通事故死傷人數7264人，同期比較減少494人、減幅6.4%，桃園市警局交通大隊統計，桃園市今年1至6月行人交通事故死傷人數972人，同期比較減少199人、減幅17.0%，減少率為六都第一，分析其主要肇因，除了車不讓人外，行人違規穿越道路也是肇事原因之一，均會列為重點取締項目。

交大表示，去年1至6月取締路口不停讓行人9489件，同期比較增加1475件、增幅18.4%；取締行人違規2600件，同期比較增加463件、增幅21.6%，其中科技執法設備取締車不讓人5328件，同期比較增加3895件、增幅271.8%，另目前科技執法已建置327處，其中未禮讓行人科技執法計36處，預計年底前再啟用29處科技執法，透過精準執法降低事故。

交大表示，宣導方面則採「分齡分眾」方式，今年迄今配合相關路權機關辦理370場宣導場次，約2萬5千餘人參與，透過圖像、影片及網路社群等多媒體宣導，達到加乘效果，並拍攝微電影，以行人違規肇事之影片，在各級學校、老人關懷據點及活動中心播放，以實際案例說明事故發生之原因，提醒用路人應遵守交通規則。

交大大隊長李維振提醒駕駛人，行進路口遇有行人穿越時，應禮讓行人優先通行，尤應特別留意年長者及幼童等族群，而行人穿越馬路也應遵守交通規則，勿違規穿越道路、不闖紅燈、不滑手機。

桃園市警局交通大隊採「分齡分眾」方式，針對不同族群進行道安宣講。（警方提供）

桃園市警局交通大隊採「分齡分眾」方式，針對不同族群進行道安宣講。（警方提供）

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