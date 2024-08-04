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注意！台中大里、太平新增3路口科技執法 7月開出1388件

台中大里環中東路與德芳南路口，7月1日起執行科技執法，1個月開罰688件。（記者陳建志翻攝）

台中大里環中東路與德芳南路口，7月1日起執行科技執法，1個月開罰688件。（記者陳建志翻攝）

2024/08/04 09:13

〔記者陳建志／台中報導〕台中市政府警察局建置交通違規科技執法，其中太平區、大里區去年2個路口共取締6803件，今年7月1日起2區又新增3處路口執行科技執法，1個月下來，3個路口包括闖紅燈、不依標誌、標線、號誌指示行駛共開出1388件，警方強調科技執法是為了提升行車安全、降低肇事率，請民眾遵守規定行車。

台中太平區環中東路和中山路口，還有大里區環中東路和國光路口，之前就已經建置科技執法，2路口去年共取締6803件，今年市警局交大在太平區新增東平路與祥順路口；大里區則新增環中東路與新仁路口、環中東路與德芳南路口，這3處路口並從7月1日開始執法取締，取締項目為「闖紅燈、不依標誌、標線、號誌指示行駛」。

正式取締後1個月，太平區東平路與祥順路口，共開出260件，其中闖紅燈就有241件；大里區環中東路與德芳南路口則開罰688件，環中東路與新仁路口也開出440件，3處新增科技執法的路口，1個月就開出1388件，其中「闖紅燈」依道路交通管理處罰條例53條規定，可處1800至5400元罰鍰；「不依標誌、標線、號誌指示行駛」，依道路交通管理處罰條例48條規定，可處600元以上1800元以下罰鍰。

台中市警局交大強調，建置交通違規科技執法設備並非以取締為目的，而是透過科技執法設備全天候不間斷運作及警示效果，搭配多元管道宣導，讓民眾養成遵守交通法規的良好習慣，保障市民生命、身體和財產安全。

台中太平東平路和祥順路1段路口，7月1日起執行科技執法，1個月開罰260件。（記者陳建志翻攝）

台中太平東平路和祥順路1段路口，7月1日起執行科技執法，1個月開罰260件。（記者陳建志翻攝）

台中太平東平路和祥順路1段路口，7月1日起執行科技執法，警方請民眾依規定行車。（記者陳建志攝）

台中太平東平路和祥順路1段路口，7月1日起執行科技執法，警方請民眾依規定行車。（記者陳建志攝）

台中大里環中東路與新仁路口執行科技執法，1個月開出440件違規。（記者陳建志攝）

台中大里環中東路與新仁路口執行科技執法，1個月開出440件違規。（記者陳建志攝）

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