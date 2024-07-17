搶錢？台中大里、太平2路口去年科技執法6803件 警：交通事故大減

台中太平區環中東路和中山路口，執行科技執法和更改車道配置，增加直行右轉車道後，今年1至6月和去年同期相比，事故降低46.7%。（記者陳建志攝）

2024/07/17 12:44

〔記者陳建志／台中報導〕台中市政府警察局建置交通違規科技執法，其中太平區、大里區去年兩個路口共取締6803件，今年7月起兩區又新增3處路口執行科技執法，部分民眾質疑警方搶錢，不過太平分局交通組和霧峰分局交通組表示，去年1至6月和今年同期相比，執行科技執法的路口，交通事故分別下降近5成和3成，確實發揮提升行車安全、降低肇事率的目標，請民眾遵守規定行車。

台中市警局交大執法組表示，台中市之前已有21處路口建置科技執法，其中太平區在環中東路和中山路口，去年全年共取締5667件；大里區環中東路和國光路口則取締1136件，兩路口去年共取締6803件。

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市警局交大今年5月已在全市20處路口新增科技執法設備，其中太平區新增東平路與祥順路口；大里區則新增環中東路與新仁路口、環中東路與德芳南路口，這3處路口已經從本月1日開始執法取締，取締項目為「闖紅燈、不依標誌、標線、號誌指示行駛」。

因全市科技執法的路口持續增加，24小時執法讓部分民眾批評根本是搶錢，太平分局交通組長紀翰學表示，太平區執行科技執法的環中東路和中山路口，去年1至6月交通事故有30件，今年同期1至6月降至16件，降幅達46.7%，除在該路口中山路往國軍台中總醫院方向調整車道，增加一個直行右轉車道，降低直行機車與汽車的交會外，科技執法也是讓交通事故降低的重要因素。

霧峰分局交通組長郭育奇也說，大里區執行科技執法的環中東路和國光路口，去年1至6月交通事故有23件，今年同期1至6月降至16件，降幅達30.4%，科技執法確實達到降低交通事故、提升行車安全的目標，請民眾遵守規定行車。

台中大里區環中東路和國光路口執行科技執法，今年1至6月和去年同期相比，事故降低達3成。（記者陳建志翻攝）

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