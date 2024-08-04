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南投5處新設科技執法1個月取締高達875件 其中1處佔一半

草屯鎮太平路和育英街口的科技執法取締件數是第二低的，表示宣導有效。（記者陳鳳麗攝）

草屯鎮太平路和育英街口的科技執法取締件數是第二低的，表示宣導有效。（記者陳鳳麗攝）

2024/08/04 16:21

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣內草屯、埔里、竹山、名間、集集等5個鄉鎮易肇事路口，警方設置固定式照相桿進行科技執法，即不只超速、闖紅燈，不按號誌轉彎等違規行為都會被拍照取締，其中草屯、埔里、竹山的3處路口並有未停讓行人的違規取締。全縣上月共取締875件，名間鄉最多，埔里鎮最少，由於路口不停讓行人，罰鍰高達6000元，1個月才來3處取締17件，是違規件數最少的。

全縣5處科技執法在7月1日正式上路，經一個月的執法，全縣共取締了件違規，其中以未依燈號轉彎的違規最多，共達534件，幾乎占了6成；超速違規次多，共達236件。

5處科技執法的路口，開罰最多的是名間鄉彰南路與名松一段路口，該處取締件數有432件，快達全數的一半，集集鎮台16線與集鹿口居次，有215件，竹山鎮大明路與枋平巷口有169件，草屯鎮太平路與育英街口48件，埔里鎮中正路與西安路一段路口有11件。警方說，名間鄉的科技執法地點，離名間交流道很近，外地遊客較多，剛開拍很多人沒有注意，7月被取締的駕駛人多，下個月應該就會減少。

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