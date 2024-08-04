新北14區增27處科技執法上路滿月 違規熱點、項目取締前3統計出爐

三峽區大學路與學成路口，位於北大特區、緊鄰台北大學三峽校區。（記者董冠怡攝）

2024/08/04 14:50

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市7月起在14區增設27處科技執法取締違規。市府統計，前3名地點為三峽區大學路與學成路口、五股區成泰路與洲后路口、板橋區縣民大道一段與南雅南路二段口；項目件數前3多如未依標誌標線號誌指示行駛、汽機車行駛人行道及闖紅燈。警察局交通警察大隊也提醒，三峽區文化路、民生街口增設科技執法，9月1日上線。

14區共27處包含板橋4處，新莊、土城與淡水各3處，永和、新店、三峽與瑞芳各2處，中和、五股、八里、鶯歌、汐止與林口各1處，詳細路段可上交大網站查詢。交大說明，科技執法偵測的違規項目是按當地事故和違規樣態、道路工程型態、標誌標線號誌規劃等進行綜合評估。

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因此，各自取締項目不盡相同，以三峽區大學路與學成路口為例，科技執法著重闖紅燈、不停讓行人、行駛人行道及未依標誌標線號誌行駛4種，五股區成泰路與洲后路口取締闖紅燈、未依標誌標線號誌2項。

統計顯示，新增的27處科技執法，取締違規地點件數以三峽區大學路與學成路口達2211件居冠，其次為五股區成泰路與洲后路口1588件、板橋區縣民大道一段與南雅南路二段口1479件；取締違規項目則以未依標誌標線號誌指示行駛達4829件居首、汽機車行駛人行道2049件、闖紅燈987件居次。

交大表示，三峽區文化路、民生街口雖已設行人穿越道及按壓按鈕，但仍發生車輛不停讓行人、路口未降速禮讓等情形，從去年1月統計至7月，累計39件交通事故，因此決議規劃建置「不停讓行人」科技執法設備，先期宣導，9月起上線執法。

交大強調，依據「道路交通管理處罰條例」規定，駕駛不停讓行人最高可處6000元罰鍰，並記違規點數3點（當場攔舉）及道安講習3小時。若因不停讓行人而肇事致人受傷或死亡，可處7200元以上、3萬6000元以下罰鍰；致人受傷者吊扣駕駛執照1年，致人重傷或死亡將吊銷駕駛執照。

警方指出，科技執法的運作，會先篩選出易肇事及違規路口建置攝像鏡頭、機箱等設備，以程式辨識及自動偵測特定違規行為，並擷取違規車輛影像，由員警人工審閱逕行舉發製單，矯正用路人投機違規行為，同時減少警力消耗，目的在於防制違規肇事、改善行車秩序，而非取締，現已建置啟用79處科技執法。

鄰近老街的三峽區文化路、民生街口，增設科技執法，9月1日上線。（記者董冠怡攝）

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