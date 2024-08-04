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5人落網判刑！收簿車手集團詐11條大魚 得手超過5800萬

收簿車手集團兩月詐11條大魚，得手超過5800萬，落網成員遭新竹地院判刑。 （記者蔡彰盛攝）

收簿車手集團兩月詐11條大魚，得手超過5800萬，落網成員遭新竹地院判刑。 （記者蔡彰盛攝）

2024/08/04 16:52

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹洪姓男子等人組成收簿車手集團，專門收買人頭帳戶並提供住宿，由幹部接送控點內豬仔到銀行臨櫃提領贓項，2個月就釣到11條大魚，詐得超過5800萬，新竹地院將落網5名成員依詐欺罪判刑。

法官調查，洪男等人從去年7月起陸續參與犯罪組織，共同組成以實施詐術為手段，提供人頭帳戶予不詳詐欺集團，並指派車手協助領取被害人所匯入款項及轉交予該不詳詐欺集團，為具有持續性及牟利性之有結構性犯罪集團。

詐欺集團分工模式為洪男發起本案車手集團，提供集團運作所需資金，並透過手機下達指令予管理幹部，藉此掌控集團運作，並招募人頭戶兼提款車手加入，指示提供人頭帳戶供詐欺集團使用，並負責於新竹市區內，尋找供人頭戶兼提款車手住宿使用之旅店作為據點，且不定期更換，並以洪男所提供資金，支付控點所需之食宿費用，再載運人頭戶兼提款車手入住位於新竹市火車站附近旅店，並負責接送人頭前往金融機構開立人頭公司帳戶，及協助人頭戶提供金融帳戶及轉交人頭帳戶資料等事宜，再於據點內照顧人頭戶兼提款車手生活起居，並隨時回報狀況。

期間幹部接送控點內人頭戶兼提款車手前往銀行，臨櫃提領被害人遭詐欺所匯入款項後，有人負責收取人頭戶兼提款車手所提領款項，再轉交不詳詐欺集團上游。

詐欺集團行騙的手法，多為冒用公務員名義或檢警辦案等老梗，騙民眾上當，總計集團從去年9月起行騙，到11月被搜索為止，2個月就釣得11尾大魚，合計詐得5875萬，其中一人還遭詐1780萬。

法官審酌5名落網成員正值青壯，身強體健，不思循正當途徑獲取所需，僅因經濟壓力，為求快速累積財富，即加入詐騙集團共同參與詐騙犯行，以此方式坐領不法利益，非但造成被害人等難以回復之財產損害，助長詐騙歪風，導致社會間人際信任感瓦解，影響社會治安，所為實應予嚴懲，最後依詐欺罪判處2年8月不等刑期。

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