中國劣質茶誆高檔百年普洱詐5600萬 警逮12人主嫌收押扣房產

警方同步搜索查扣劣質低價茶葉。（警方提供）

2024/08/04 11:34

〔記者許國楨／台中報導〕台中市謝姓男子去年底組成詐騙集團，自中國進口劣質便宜茶葉精美包裝後，誆稱要價不菲高保值「百年普洱」，只要一轉手即有高達8倍獲利，透過網路平台誘騙投資，等到被害人要求出金即刪除或封鎖聊天室，藉此半年內狂詐高達5600萬元，案經檢警收網逮捕謝男等12人，除聲押謝男獲准也扣押名下房產。

台中市第四分局偵查隊長江清萬今天說明案情指出，該隊近期接獲民眾報案，稱於網路加入某投資群組，群內以高價保值普洱茶為投資標的，誘騙被害人透過該平台下單購買所需品項及數量，誆稱僅須支付貨款後即會直接出貨將普洱茶餅寄送給消費者，由被害人賺取中間價差。

請繼續往下閱讀...

此外，詐團也寄送外表包裝精美的茶餅，充當高檔百年普洱茶藉此魚目混珠，供被害人購買收藏，另不定期出示消費者明細清單取信被害人，讓其陷入高報酬獲利陷阱中，待被害人欲提現出金時即刪除或封鎖聊天室，使被害人無法退貨血本無歸，初估逾70人遭詐，受損金額近5600萬。

案經報請台中地檢署檢察官郭逵指揮偵辦，查出該詐團以43歲謝男為首，夥同左右手許姓共犯（47歲），去年底從中國進口每包約200元至300元的劣質普洱茶磚後，再以精緻木盒包裝後，誆稱是要價3萬元至10萬元的「百年普洱」，只要一轉手起碼有6到8倍的利潤，藉此在網路平台吸引投資人加入。

案經檢警今年6月間兵分多路搜索，逮捕謝男及共犯等12人，查扣226盒普洱茶、現金89萬餘元、存摺、物流單、帳冊、教戰手冊、電腦等贓證物，詢後全案依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪條例罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢方聲押謝男及許男兩人獲准。

另為確保未來能順利追徵、追繳補償被害人損失金額，同步查扣嫌犯名下房屋、土地共8筆及一輛豪車，市價超過5000多萬元，檢方也認定是不法所得，向法院聲請裁定扣押獲准。

第四分局長陳祥麟表示，詐團編造各種投資名目，以亂槍打鳥方式，透過網路通訊軟體大量發送可短期致富、保證獲利、高報酬等詐騙訊息，一旦民眾匯款投資往往有去無回，聽到「保證獲利」、「穩賺不賠」必定是詐騙，民眾勿輕信來源不明投資管道或網路連結，若有疑問可撥打165及110專線諮詢，慎防受騙。

謝男自中國進口劣質便宜茶葉精美包裝後，誆稱是要價不菲的高保值「百年普洱」。（警方提供）

謝男自中國進口劣質便宜茶葉精美包裝後，誆稱是要價不菲的高保值「百年普洱」。（警方提供）

警方查扣的贓證物。（警方提供）

警方查扣的贓證物。（警方提供）

警方帶回謝男等12人送辦。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法