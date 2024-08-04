欠稅車牌遭扣 竟網購同號假車牌 車主還擁毒數罪併發

警方查獲吳姓男子（紅框者）的白色轎車涉掛用假車牌並持有二、三級毒品。（圖：民眾提供）

2024/08/04 09:57

〔記者王俊忠／台南報導〕由於7月8日台南發生南市區漁會理事長林士傑遭埋伏槍殺身亡案，涉案槍手駕駛權利車製造查緝斷點，這類權利車或掛假車牌的車輛嚴重影響治安。刑事局以大數據情資分析鎖定台南有多輛掛假車牌車，3日刑事局與南市警一分局在永康區查獲1輛掛網購假車牌的白色轎車，並在車內起獲2、3級毒品，訊後依法送辦車主。

對於這些權利車或掛假車牌的車輛，警方研判有可能作為不法犯罪工具，刑事局南部打擊犯罪中心（偵二隊）即與南市警一分局偵查隊、東門派出所合組專案小組偵辦。

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專案小組過濾多筆車輛軌跡及道路監視錄影畫面，鎖定1輛掛假車牌的白色轎車停放處所，3日下午，警方在台南永康區忠孝路一帶查獲這輛白色轎車，車主是1名31歲的吳姓男子。

據調查，吳男這輛白轎車因欠稅款、原有的兩面車牌被監理站查扣，沒有車牌的吳男竟異想天開、上網在蝦皮網站向偽造車牌業者要求製作兩面與原車牌車號一樣的假車牌，製售代價是7200元。

警方並在車內查扣內含第2級毒品的毒咖啡包、第3級毒品K他命及俗稱殭屍菸彈（依托咪酯）電子菸彈，依法除查扣偽造車牌，也將車輛移置保管，全案訊後依吳男涉及偽照文書及違反毒品危害防制條例移請台南地檢署偵辦，並持續追緝偽造車牌賣家及依托咪酯菸彈等毒品上游來源。

南市警一分局長王子雄嚴正指出，網購偽造車牌來使用，除依偽造文書罪送辦，也會依違反道路交通管理處罰條例第12條第1項第3款，處新台幣3600元以上1萬800元以下罰款，並禁止行駛，汽車也會當場移置保管及扣繳牌照。

另呼籲指「依托咪酯」已經行政院公告列為第三級毒品，大量施用含依托咪酯菸彈會導致意識混亂、昏迷、肌躍症，甚至像「殭屍」般渾身顫抖、無法站立，請勿嘗試施用，避免危害身心。

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警方查獲吳姓男子的白色轎車涉掛用假車牌並持有二、三級毒品。（圖：民眾提供）

警方查獲吳姓男子的白色轎車涉掛用假車牌並持有二、三級毒品及俗稱殭屍菸彈的依托咪酯電子菸彈。（圖：民眾提供）

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