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60年歷史警局功成身退 屏東枋寮分局斥資4億重建最快2年半完工

60年歷史警局功成身退，屏東枋寮分局斥資4億重建，縣長周春米前往主持動土典禮。（記者蔡宗憲攝）

60年歷史警局功成身退，屏東枋寮分局斥資4億重建，縣長周春米前往主持動土典禮。（記者蔡宗憲攝）

2024/08/03 13:49

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣政府警察局枋寮分局，原辦公廳舍建於一九六三年，使用迄今已逾60年，因結構老舊、主體風化，鋼筋裸露破損已不堪使用，屏縣府自籌及爭取中央補助共四億元重建，今天由縣長周春米及地方動土，預計最快2年半能完工啟用。

新設計的枋寮分局大樓，計畫興建兩棟，分別為警政7層大樓及交通分隊與待勤6層大樓，完工後將成為枋寮市街之地標建築、創造地方天際線。警政7層大樓座南朝北，交通分隊及待勤6層大樓座東朝西，兩棟建築物大部分的開窗面在南北兩向，主要員警辦公室位於東西兩側核心位置，光線明亮又可享受南國和煦的南風，塑造冬暖夏涼之居室環境，其他附屬空間則環繞員警及分隊辦公室設置，動線簡捷。

屏縣長周春米指出，設計規劃並融入枋寮地景文化，塑造完善廣場、步道、停車及出入口等執勤動線系統，複層式之綠美化，塑造生態盎然街角景觀及豐富戶外休閒之空間，基地喬木以象徵海港意象之原生植物為主，塑造多層次生態空間，還能結合公共藝術，更能符合現在及未來警察勤務、業務需求。

枋寮分局長林俊雄表示，舊分局建物早已不堪使用，歷經增建勤務指揮中心及員警勤務宿舍等，形成整體建築物群雜亂無章。近年分局因人力增加，現有辦公空間及待勤空間更不敷需求，新建辦公廳舍對於警察同仁具有正面鼓勵士氣作用，提升辦公環境品質及同仁為鄉親服務的熱忱。

新設計的枋寮分局大樓，計畫興建兩棟，分別為警政7層大樓及交通分隊與待勤6層大樓。（枋寮警方提供）

新設計的枋寮分局大樓，計畫興建兩棟，分別為警政7層大樓及交通分隊與待勤6層大樓。（枋寮警方提供）

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