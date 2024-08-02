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為了拚5萬交保金 車手3天犯2案結果慘了

車手胡男（右）為了籌保金，3天內2度犯案。（員林警方提供）

車手胡男（右）為了籌保金，3天內2度犯案。（員林警方提供）

2024/08/02 15:26

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣胡男透過朋友介紹擔任詐團車手工作，上個月29日接獲指示，與詐騙被害人相約彰化市面交取款20萬元，被員林警方當場逮獲，移送彰化地檢署偵辦，檢方諭令5萬元交保，想不到胡重獲自由後，竟立即「重操舊業」續當車手，本月1日接獲通知到田尾鄉向另一詐騙受害人收取30萬元詐款再被員林警方逮獲。檢方問為什麼這麼快就再犯案，他回答為了拚交保金，因上次5萬元交保金都是跟朋友借來的，今天中午2度被移送，他說「沒有錢就等著被關了。」

胡姓車手平日無業，朋友問他「要不要當車手？只要接通知，收款、交款，就可獲得很好的報酬」。上個月29日接獲通知，到彰化市自強路與遭詐騙的何姓被害人面交取款20萬元，被埋伏警方逮捕。

30日家人透過管道借得5萬元交保金，他急於還錢，又在網路尋找「偏門工作」，1日接獲上手通知到田尾鄉民生路1段向李姓被害人面交收取30萬元，員林警分局林厝派出所員警獲報埋伏，當場查獲並查扣胡男攜帶某投資公司的收據及工作證、工作手機等相關證物。

胡男所涉的2起詐騙案，被害人都是透過臉書（Facebook）等社群軟體，看到名人報股票明牌而心動加入，對方聲稱穩賺不賠，引誘被害人加入○○投資公司LINE群組及APP，再與被害人相約進行面交取款。員林警分局2起打詐行動，成功阻詐795萬2000元。

員林分局長吳詠傑表示，詐騙集團近日常假借知名理財專家，於網路上刊載假投資訊息，讓民眾相信「穩賺不賠」、「保證獲利」，初期可能讓被害人順利出金，再以話術使被害人投入鉅額，讓被害人血本無歸，在此呼籲，若有任何疑問均可撥打165反詐騙專線或110諮詢。

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