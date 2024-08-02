荒唐！性侵害出獄「大叔」1人分飾2角 「網戀」詐278萬元

有10多次性侵害前科的林男，與年輕創業家網戀詐財278萬元，台中地院判刑2年10月，民事則判決林男如數賠償。（記者張瑞楨攝）

2024/08/02 09:32

〔記者張瑞楨／台中報導〕真荒唐！已婚且有子女，曾因毒品與10多次性侵害紀錄入獄服刑，2018年假釋出獄的林姓男子，2020年在網路遊戲「傳說對決」中，假冒年輕貌美女性「靜琳」，與剛創業的元姓年輕男子大談網路戀情，雙方約見面時，林男再假冒「靜琳」的父親，出面邀請元男當公司負責人，再以投資房地產等理由，向林男詐得278萬餘元，刑事部分，林男被依詐欺罪判刑2年10月，民事部分，台中地方法院判決林男應全部賠償278萬元。

判決書指出，元男向台中地方法院提起民事訴訟，主張他於2020年間，透過線上遊戲「傳說對決」結識「靜琳」，「靜琳」的照片是一位年輕正妹，「靜琳」得知他有積蓄，先佯稱與他交往，但實際上「靜琳」是林姓男子假冒。

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判決書顯示，林男國中肄業，從事園藝，已婚且育有3名子女，有毒品與多次妨害性自主（性侵害）等前科，他從2011年起，陸續觸犯10多次的妨害性自主刑案，判刑2年不等，2018年2月縮短刑期假釋出監，保護管束至2020年2月。

元男指控說，林男假冒女人「靜琳」與他網戀，「靜琳」還表示要維持神秘感，所以只提供「靜琳」父親的LINE與手機門號給他，他與「靜琳」成為所謂的「線上遊戲情侶」，兩人約見面兩次，但「靜琳」卻沒到，而是再由林男假冒「靜琳」的父親，在新北市一家超商與他見面，邀請他擔任公司的負責人，之後又傳訊息謊稱，需要資金營運公司及購買不動產，導致他受騙，陸續匯款278萬餘元。

刑事部分，林男於台中地院一審時，全盤否認自己是「靜琳」，也否認假冒「靜琳」的父親，但元男指證說，「靜琳」父親特徵是小腿有刺青，法官當庭勘驗，林男確實腿部有刺青，認定林男一人飾演兩角色「靜琳」與「靜琳」之父，依詐欺罪判刑2年10月，民事部分，元男聲明林男全部賠償。

台中地院審理時，林男沒有出庭答辯，台中地院認為林男詐欺導致元男陷於錯誤，先後匯款而受到278萬餘元損害，判決林男應賠償278萬餘元，可上訴。

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