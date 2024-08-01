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獨家》瓊斯盃美國隊球員迪米特里厄斯酒駕 酒測值0.87限制出境出海

美國「Future Sports」代表隊球員迪米特里厄斯（Thomas Demetrius）酒駕被逮。（記者陳彩玲攝）

美國「Future Sports」代表隊球員迪米特里厄斯（Thomas Demetrius）酒駕被逮。（記者陳彩玲攝）

2024/08/01 20:07

〔記者陳彩玲／台北報導〕第43屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽21日落幕，美國「Future Sports」代表隊球員迪米特里厄斯（Thomas Demetrius），昨在信義區酒吧和隊友喝酒後，酒駕開車上路，今天凌晨4點多被警方攔查，酒測值高達0.87被送辦，台北地檢署傍晚複訊後，依公共危險罪諭令限制出境出海。

據了解，迪米特里厄斯今年代表美國隊來台參加瓊斯盃，7月12日入境我國，而他參加完為期9天的賽事後，仍持續留在台北陪伴台籍女友，昨天晚上迪米特里厄斯和隊友一同和信義區酒吧喝酒，直到隔日凌晨才結束。

未料，迪米特里厄斯酒駕上路，要開車返回女友家，途中被警方攔查，酒測值高達0.87毫克被移送法辦，據悉，他坦承酒駕，但對於事發過程已記不清楚，台北地檢署傍晚複訊後，依公共危險罪諭令限制出境出海。

第43屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽於7月13日起，為期9天在新莊體育館舉行，這次來自8個國家、9支隊伍，分別為澳洲、日本、烏克蘭、美國、阿聯酋、菲律賓、馬來西亞，以及我國的中華藍與中華白一同參戰。

去年美國隊拿下冠軍，但今年8局賽事僅贏一局，其餘皆落敗，排名最後，但迪米特里厄斯表現亮眼，曾在對戰日本隊時，拿下全場最高分，加上酷炫外型，備受關注。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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