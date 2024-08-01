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青光眼老翁37度高溫外出迷途 2警助返家

經警方幫助下，管理員接走老翁返家。 （記者鄭景議翻攝）

經警方幫助下，管理員接走老翁返家。 （記者鄭景議翻攝）

2024/08/01 15:04

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市警局內湖分局港墘派出所昨接獲民眾報案，內湖區內湖路1段737巷弄內有一老翁需要幫助，派出所副所長吳璽名、警員黃祺玲抵達現場後發現，是一名患有青光眼的蔡姓老翁出外迷途了，時值午後，氣溫高達37度，吳璽名擔心老翁出意外，向附近街坊打聽到老翁住處，將他安全送返家。

警方表示，當時兩人到現場後發現，蔡姓老翁行動緩慢、手持拐杖，又行走於馬路中間險象環生，又發現他患有青光眼，導致視力模糊，詢問老翁家庭住址時，老翁卻不願意告知員警，也不願意接受幫助，表示可以自行走回家。

員警考量當時午後氣溫已達近37度高溫，擔心老翁體力不支會有安全問題，便向周邊街坊打聽到蔡姓老翁住處後為了順利護送老翁返家，黃祺玲立即前往老翁住處尋求管理員幫助，吳璽名則護送老翁往住處方向前進，最終在員警的幫助下，管理員順利接走老翁返回住處。

內湖分局呼籲，家中若有年紀較大長者或行動不便之親人，應多加留意生活起居及出入動向，外出應有人陪同，保持在視線範圍之內，切莫讓長者及行動不便者獨自外出，若有需要可尋求警察機關協助幫助，以避免意外發生。

港墘派出所副所長吳璽名（左）、警員黃祺玲（右）。 （記者鄭景議翻攝）

港墘派出所副所長吳璽名（左）、警員黃祺玲（右）。 （記者鄭景議翻攝）

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