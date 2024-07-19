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嘉義翁騎車穿越雲林南投慘摔台中山區 迷途百公里卻稱在民雄

許姓老翁騎機車迷途台中自摔。（警方提供）

許姓老翁騎機車迷途台中自摔。（警方提供）

2024/07/19 09:10

〔記者張軒哲／台中報導〕 嘉義縣民雄鄉86歲許姓老翁前日一早從家中騎機車外出，一路穿越雲林縣跟南投縣，最後行經台中市新社山區因體力不支自摔，造成多處擦傷，員警載至東勢農民醫院就醫，發現許翁為失蹤人口，通知許翁兒子從嘉義至東勢載老翁返家，結束一場離家百公里迷途驚魂記。

東勢警方今日指出，前日傍晚接獲110轉報車禍案件前往處理，發現騎士86歲許姓老翁因自摔造成多處擦傷，惟當下許翁不肯上救護車就醫，於是先行帶回新社分駐所稍作休息，經新社所所長林欽錤一番勸說，由員警載至東勢農民醫院就醫。

林欽錤與許翁促膝長談後發現，許翁早上由嘉義民雄住家出門騎機車外出，騎了一整天不知不覺騎到了離家將近百公里遠的台中市新社區，在中和街三段大南坡發生自摔車禍，經詢許翁為何騎車到台中，許翁竟稱沒有離開嘉義縣民雄鄉，是在民雄鄉騎車摔倒，並沒有到台中。

當許翁兒子到達醫院後向警方表示，平時都會規勸父親不要獨自騎車出門，但父親卻偷偷騎車出門，家人發現後便立即向警方通報失蹤人口，這次決心要將機車報廢了，並將會帶父親前往醫院詳細檢查，確認父親身心狀況。

林欽錤呼籲，民眾應多關心家中長者動態及安全，並加強照護，減少意外發生。

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