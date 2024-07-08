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81歲婦人竟到超商索取住家鑰匙 店員秒發現不對勁報警

警方獲報到超商將失智迷途的鄭婦帶回派出所。（圖由民眾提供）

警方獲報到超商將失智迷途的鄭婦帶回派出所。（圖由民眾提供）

2024/07/08 09:17

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區81歲獨居的鄭姓婦人，因失智一直覺得妹妹在外工作有危險，但妹妹其實早已退休，不料，她趁深夜外出要找妹妹，途中不慎遺失住家鑰匙，沿路尋找未果，竟走進超商向店員索取，店員察覺不對，立即報警，警方到場了解發現，老婦離家迷途皆因失智症發作而起，經員警確認身分後，即通知家屬帶回。

豐原警分局合作派出所警員羅明祐、糠文佩，凌晨1時10分獲報，在豐原區豐南街的超商內有迷失老人需要協助。到場了解才知，81歲獨居的鄭姓老婦，當日因失智症發作，誤以為自己妹妹尚在加班工作，擔憂其安危的情形下，動身外出尋找，結果不慎弄丟鑰匙且迷途，鄭婦最後走至超商向店員索取鑰匙，店員聞訊察覺有異，遂協助報警。

員警確認鄭婦身分後，先將其載返所休息並通知家屬。鄭婦兒子接獲警方通知，立即趕至派出所指出，母親患有失智症，近期常提及阿姨（鄭婦妹妹）在外工作有危險，但其實阿姨早已退休，家人見母親失智症有越發嚴重的傾向，當晚才去探望獨自居住的母親，並商討接下來如何安置母親，不料，不久就接獲警方通知。

員警建議鄭婦兒子應在其母親身上留下得以辨識身分、聯繫家屬的資訊，以防再有迷途情事發生；鄭婦兒子聽聞連忙點頭稱是，並不斷感謝警方的積極協助。

豐原警分局統計，今年上半年共尋獲121名失蹤人口，其中失智長者共計7名，緊急協尋共計27名。警方呼籲，家中若有精神疾病患者、失智或年長者等走失高風險群，應避免其單獨外出，若不得已需要單獨外出，建議身上應配戴可以辨識身分的文件，或向社會局申請愛心手環、緊急聯絡卡，倘若長輩不慎走失，能有利警方迅速查證迷失長者身分並聯繫家屬，避免危險發生。

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