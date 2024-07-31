NCC主委陳耀祥今卸任 遭檢舉涉護航鏡電視北檢偵辦中

國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥。（資料照）

2024/07/31 16:41

〔記者陳彩玲／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥今卸任，而他任期間被控護航鏡電視通過執照審查，被列為《貪汙治罪條例》、瀆職罪被告，台北地檢署持續偵辦中。

另NCC還涉洩漏檢舉人個資、鏡電視前董事長裴偉也被控背信、違反公司法等，北檢也持續調查釐清。

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鏡電視2022年1月間取得執照，時代力量前立委陳椒華當時在立法院質詢時，播放鏡電視某次股東會音檔，質疑府院高層介入、施壓NCC，並向法務部檢舉申照涉及不法，士林地檢署收案後因無管轄權，移轉台北地檢署，北檢隨即分他字案，把陳列為瀆職罪被告，由黑金專組檢察官偵辦。

不過，鏡電視取得新聞台執照後風波未平，前董事長陳建平遭董事會以「干涉新聞」為由撤換後，他控訴鏡電視成立背後的政治關係糾葛不清，與當時大股東邀請他擔任董事長的初衷相違背，治理公司過程中，發現若干不合常規的交易，2022年3月4日，控告鏡電視創辦人裴偉涉嫌違反公司法、刑法背信等罪。同年8月，北檢傳喚陳建平釐清告訴內容，全案持續調查中。

去年8月15日，陳椒華另控告，NCC許可鏡電視的董監事變更時，要求鏡電視股東簽署切結書，保證遵守附款，不賣股份，而裴偉等7名股東涉嫌不實切結，告發違反洗錢防制法、稅捐稽徵法及刑法使公務員登載不實等罪；北檢分案由黑金專組檢察官調查釐清。

此外，NCC還被二度告發外洩檢舉資料，其中一件是前立委蔡璧如爆料，她稱接獲吹哨者提供的錄音檔，NCC將檢舉人個資洩漏給鏡電視高層；另一案是名嘴溫朗東自爆，上政論節目談論國民黨立委徐巧芯的內容，都被徐向NCC檢舉，NCC被質疑洩漏個資，此部分北檢也分案，由黑金專組檢察官偵辦中。

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